Почивните дни ще са слънчеви със следобедни увеличения на облачността, но без валежи. Температурите рано призори ще са между 5 и 10 градуса, следобед в събота от 15 до 20 градуса, в неделя – до 25 в Северна България. С преминаването на студен атмосферен фронт, в късните следобедни часове в неделя вятърът ще се усили с мощни северозападни пориви в Дунавската равнина.

Първите дни на предстоящата седмица ще останат слънчеви, отново с временни увеличения на облачността. В планинската част на Западна България във вторник не са изключен и кратки превалявания от дъжд. Ще е по-хладно с дневни температури между 13 и 18 градуса.

По-съществена валежна обстановка ще се оформи около средата и края на седмицата. В някои райони ще паднат временно интензивни дъждове с гръмотевици и риск от градушка. Ще захладнее осезаемо и в самия край на април и началото на май температурите ще се понижат до дневни нива от 10 до 15 градуса. Сутрините ще са със слани, в планините условията ще допускат майски снеговалежи.