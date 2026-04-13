След изборите в Унгария - за новата страница, която започва да се пише там. С рекордна избирателна активност от над 80%, 16-годишната крепост на досегашния премиер остана в историята. Безспорната победа на опозиционната коалиция беше призната и от самия Виктор Орбан. Изненада ли е този резултат? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” журналистът Ива Дойчинова, адвокатът Людмил Рангелов и писателят Ангел Иванов.

Втората тема в предаването беше за осмите парламентарни избори за последните 5 години. Дали ще видим стабилно управление или спиралата от избори ще бъде неизбежна?

