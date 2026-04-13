„На кафе“ с Веселин Маринов, Вениамин и Елизабет
Ашикови се изправят срещу Янкови в "Семейни войни"
Късмет и удовлетворителна печалба в "Сделка или не"
Светът на Алекс Раева: семейството, телевизията и… още нещо
„Време за надежда“: Ники Василковски търси любящ стопанин за Джинджър
„Време за надежда“: Деница Стоянова търси любящи стопани за Бък
Коментар на Ива Дойчинова, Людмил Рангелов и Ангел Иванов
След изборите в Унгария - за новата страница, която започва да се пише там. С рекордна избирателна активност от над 80%, 16-годишната крепост на досегашния премиер остана в историята. Безспорната победа на опозиционната коалиция беше призната и от самия Виктор Орбан. Изненада ли е този резултат? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” журналистът Ива Дойчинова, адвокатът Людмил Рангелов и писателят Ангел Иванов.
Втората тема в предаването беше за осмите парламентарни избори за последните 5 години. Дали ще видим стабилно управление или спиралата от избори ще бъде неизбежна?
Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни