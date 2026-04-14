Коментар на Ива Дойчинова, Христина Христова и Людмил Рангелов
Годишната инфлация е над 4%, сочат последните данни на Националната статистика. Според изчисленията на КНСБ малката потребителска кошница за месец е скочила с 2%. От синдиката посочват, че за стоките от първа необходимост вече плащаме над 60 евро, а за последните 3 месеца поскъпването е най-осезаемо.
Според президента на ЕЦБ Кристин Лагард българите са се убедили, че „еврото не хапе”. Така ли е? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” журналистът Ива Дойчинова, социалният експерт Христина Христова и адвокат Людмил Рангелов.
Втората тема в предаването беше за Доналд Тръмп. В социалната мрежа Truth social американският президент се появи с образа на Исус Христос. Изображението, генерирано от изкуствен интелект, вече е свалено, но цунамито от реакции не стихва.
Гледайте във видеото.
