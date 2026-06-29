Предупреждение за опасни горещини е издадено за тази седмица, като вторият по степен предупредителен код важи за цялата страна, а пикът на температурите се очаква във вторник. В понеделник термометрите показаха до 38 градуса, докато във вторник се очаква да стигнат и до 40 в региони като Петрич и Сандански. „Добре е да се избягва стоенето навън, когато са високи температурите – между 10 и 15:00. За да може да се охлаждаме, пием вода, плодови сокове, таратор и в никакъв случай алкохол”, това коментират лекари.

Мерките за работа при високи температури се изискват от закона. „Ако говорим за работа на открито, работодателят може да промени началото на работния ден, може да се въведат по-чести почивки, които да се прекарват в климатизирани стаи, може да въведе промяна на типа работа”, става ясно от експертните съвети. В случай че работата е на закрито, градусите трябва да са между 18 и 25, като допустимата температура не може да бъде над 28 градуса. При определени изключения, когато температурата навън е много висока, в помещенията може да е до 33 градуса. При неспазване на тези условия глобите са от 767 евро до 7669 евро.

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При нередности в работната среда служителите имат права да се оплачат. Първият човек, когото могат да потърсят, е техният пряк ръководител, а ако в компанията има отдел по човешки ресурси, той също може да помогне. „Ако не откриват съдействие от страна на работодателя им, тогава вече следващото звено е Инспекция по труда, където могат да подадат сигнал”, съветват още експертите.

Въпреки високите температури, някои професии се извършват изцяло на открито. Без да се влияе от жегата, Драгомир вече четвърто лято се грижи за оросяването на столичните улици. „Стискаш зъбите и работиш. Тия хора в Африка как са оцелели. Зимата ще дойдете да ме питате в снегорина как се работи. На който не му харесва, си намира друго поприще”, споделя той за условията си на труд.

От общината са взели мерки заради жегите, като осигуряват минерална вода на всички служители, работно облекло за горещините и почивка в най-топлите часове. За да бъде по-хладно на всички обаче, дейността на Драгомир не търпи отлагане. „График имам и ме чака работа”, категоричен е той.