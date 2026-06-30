В разгара на летния сезон се въвеждат временни ограничения за пътуващите по ключови маршрути.

Заради полагане на маркировка от 8 до 17 часа във вторник се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента на АМ „Струма“ между 72-ия и 73-ия километър. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.

Без ремонти по пътищата към Черноморието и границата с Гърция през лятото

През тази седмица тече и ремонт на пътя Обзор - Слънчев бряг. До четвъртък между 20:00 и 7:00 часа сутринта се ограничава движението на всички превозни средства от 172-ия до 203-ия километър. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение.

Редактор: Мария Барабашка