Месечната инфлация в България през юни, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде минус 0,8 на сто, а годишната - 5,6 на сто, сочи оценка на Националния статистически институт.

В началото на юни НСИ обяви, че очакваната месечна инфлация през май ще е 0,2 на сто, а годишната - 7 на сто. Окончателните данни за май сочиха съответно нулева месечна и 6,9 на сто годишна инфлация.

НСИ: Нулева инфлация през май, на годишна база цените са с близо 7% по-високи

Очакваната месечна инфлация през април беше 2 на сто, а годишната - 7,1 на сто. Окончателните данни за април бяха съответно 1,8 на сто и 6,8 на сто, сочи справка в НСИ.

Инфлацията през март беше 0,7 на сто, а годишната - 3,9 на сто. Окончателните данни, обявени от НСИ в средата на април, сочеха месечна инфлация през март - 0,9 на сто, а годишна - 4,1 на сто.

НСИ обяви за първи път на 3 февруари данни за т.нар. флаш инфлация. Тя предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.

Справка в НСИ сочи, че флаш инфлацията през февруари на месечна база беше 0,3 на сто, на годишна - 3,3 на сто, а януарските й стойности бяха съответно 0,7 на сто и 3,6 на сто. Разминаването между „флаш инфлацията“ спрямо окончателната е минимално, сочи справка в националната статистика.

Годишната инфлация за юни е 4,4%

По окончателни данни на НСИ през февруари месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната - 3,3 на сто, а през януари съответно - 0,6 на сто и 3,5 на сто.

През юни 2026 г. спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (2,5 на сто), „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (1,8 на сто), „Облекло и обувки“ (1,1 на сто) и „Развлечения, спорт и култура“ (1 на сто). Най-голямо увеличение се очаква в групите: „Услуги на ресторанти и хотели“ (1,5 на сто), „Образователни услуги“ (0,5 на сто), „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0,2 на сто) и „Здравеопазване“ (0,2 на сто).

Редактор: Цветина Петкова