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Увеличението на електроенергията е различно за трите ЕРП-та в страната
От днес влизат в сила новите цени на тока и парното. Предложеното от Комисията за енергийно и водно регулиране увеличение в тарифите за електроенергията за битовите потребители е средно 3%, като то ще бъде различно за трите електроразпределителни дружества в страната.
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По-високи са и предвидените тарифи за парно. КЕВР предложи средното увеличение да е с около 4,5%, а за клиентите на „Топлофикация София” - с 5,5%.
Новите цени ще важат през следващия едногодишен регулаторен период - до края на юни 2027 г.Редактор: Ивайла Маринова
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