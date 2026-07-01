С изгрева на слънцето на 1 юли хиляди хора по българското Черноморие ще отбележат Джулай морнинг - една от най-разпознаваемите и уникални традиции в страната.

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Още от вечерта на 30 юни плажове, скалисти брегове и къмпинги се изпълват с хора, които посрещат първите слънчеви лъчи на новия ден под звуците на емблематичната песен July Morning на британската рок група Uriah Heep. Именно от нея идва и името на празника.

Първият изгрев на юли: Хиляди българи посрещнаха Джулай Морнинг (ВИДЕО+СН ИМКИ)

Традицията възниква в България през 80-те години на миналия век и постепенно се превръща в символ на свободния дух, стремежа към независимост и желанието за ново начало. За мнозина посрещането на изгрева е неформален ритуал, свързан с надежда, лична промяна и оптимизъм за бъдещето.

Макар корените му да са свързвани с хипи културата, Джулай морнинг се развива като изцяло българско явление. За разлика от други традиции, той няма религиозен или обреден характер, а е по-скоро израз на личен избор и споделено преживяване.

Според различни интерпретации празникът се заражда и като форма на символичен протест срещу ограниченията по време на комунистическия режим. Тогава посрещането на изгрева се възприема като знак за надежда, свобода и очакване на по-добри времена.

Емоциите на първи юли: Ченгене скеле посрещна Джулай морнинг

NOVA посрещна Джулай морнинг в Бургас, Шипка и Тутракан

Най-многолюдни бяха събиранията на плажа в Бургас, където празненствата започнаха още вечерта на 30 юни и продължиха до първите слънчеви лъчи.

Точно в 5:36 часа юлското слънце се показа над хоризонта, а стотици хора посрещнаха изгрева с музика, аплодисменти и пожелания за ново начало. Мнозина определиха Джулай като символ на свободата, позитивизма и новите възможности.

„За мен Джулай е символ на новото начало и положителната енергия“, сподели млад мъж от Шумен, който за първи път посреща изгрева в Бургас. Други участници свързаха празника с приятелството, свободния дух и началото на лятото.

Празничната атмосфера не се ограничи само до морето. Десетки хора се събраха и на връх Свети Никола край Паметника на свободата на Шипка, където изгревът беше посрещнат с изпълнения на народни песни от младите певици от формацията „Габровски гласчета“.

Тутракан посрещна изгрева на 1 юли с концерт под открито небе и почит към легендарния вокалист на Uriah Heep Джон Лоутън, който почина преди пет години. Именно в крайдунавския град бе едно от последните му изпълнения на емблематичната песен „July Morning“ пред българска публика.

Въпреки проливния дъжд през нощта, празникът събра стотици почитатели на рок музиката. На сцената се изявиха вокалистът на Hardline Джони Джоели и музикантите от Б.Т.Р., които поддържаха празничната атмосфера до изгрева.

Първият изгрев на юли: Хиляди българи посрещнаха Джулай Морнинг

По време на събитието беше почетена и паметта на Джон Лоутън, който многократно участваше в Джулай морнинг в Тутракан и се превърна в една от най-разпознаваемите фигури на празника.

Сред участниците на сцената беше и 13-годишната Дария от Русе, която изпълни рок класики заедно с музикантите и сподели, че рок музиката е голямата ѝ страст.

Организаторите определиха проявата като поредно доказателство, че Тутракан се утвърждава като един от центровете на рок културата в България, съхранявайки духа на Джулай морнинг и традицията на свободата, музиката и новото начало.

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