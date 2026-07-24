Събират средства за семейството на младеж с увреждане, чието заведение в софийското село Мърчаево е било умишлено подпалено . В ранните часове на 13 юли кемперът на момчето, който бил превърнат в заведение, е залят с бензин и запален. С пост във Facebook майката разказа за престъплението и благодари на доброволците, които са се отзовали и са помогнали с разчистването след пожара.

За да се възстанови бизнесът на семейството, където синът им работел, хората от селото организират благотворителен концерт. Той ще се проведе на 25 юли.

„Идеята на това заведение беше да създадем възможност на нашия син да се развива, да се интегрира, да се чувства ценен и полезен. Той имаше затруднения в развитието и за нас беше изключително важно да намерим място, където ще може да изгради и доразвие своите умения”, каза в ефира на „Здравей, България” майката на момчето.

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„Заведението тръгна с изключителен успех, тъй като в селото няма друго и беше място, където хората бяха посрещнати с усмивка, идваха с огромно желание и се чувстваха добре в нашата компания и най-вече - с позитивната атмосфера”, обясни тя.

Сигналът за пожара бил подаден в 2:38 ч. от жител на селото, който минал оттам и видял какво се случва.

"За съжаление, сигналът към пожарната в Перник е постъпил много късно. Има забавяне от 19 минути, в които пламъците са се разгорели с пълна сила. Когато ни съобщиха, че кемперът гори, беше 3:00 часа и ние пристигнахме на мястото към 3:10 ч. Всичко вече беше унищожено”, каза жената.

По думите ѝ има всички следи за умишлен пожар. „Пред кемпера има следи от заливане с бензин, които започват от единия край на парцела и стигат до другия. Много ясно се вижда начинът на подпалване. Освен това, по целия кемпер и цялата област около него, включително и витрините с напитките, имаше капки и силна миризма на гориво”, посочи майката.

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„Екипите работят изключително сериозно, вече сме събрали доста информация, имаме и записи, така че се надяваме най-скоро извършителите да бъдат заловени и да получат наказанието, което заслужават. На камерите се виждат фигури, които се движат вътре и извършват някакви действия”, добави тя.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

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Редактор: Ивета Костадинова