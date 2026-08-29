Все повече деца в Калофер се връщат към един от най-разпознаваемите занаяти на града – калоферската дантела. Майсторки с десетилетия опит предават техниката на новото поколение, а сред младите вече има момичета, които създават и собствени модели.

Калоферската дантела изисква много търпение – понякога за една плетка са нужни дни, а за друга цял месец. Но в Калофер вярват, че най-добрият начин този занаят да оцелее е децата да го видят, да го опитат и да поискат да го продължат. Именно такава е и идеята на новия творчески център.

Само на 17 години Антония Севдова вече владее совалките и конците с увереност. Започва да се учи преди две години, а днес най-много я привличат старите класически модели и характерните за калоферската дантела цветя.



„Изисква се търпение и най-вече желание към това, което правиш. Има ли желание, всичко може да се постигне", споделя тя.

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И точно желанието на децата да се учат дава надежда на майсторките. Кръжокът работи от около четири години, а част от момичетата вече не само плетат, но и рисуват и създават свои модели.



Стоянка Георгиева е майстор на дантелата и преподавател. Тя споделя: „Изключително щастливи сме за това, че децата идват с удоволствие тук и за два часа, докато работим, те забравят за телефоните си. Това е нещото, което си струва да продължаваме да го правим".

Една от жените, които предават занаята нататък, е Рада Сейменова. Тя плете повече от 45 години и помни времето, когато майсторките са били много повече. Днес според нея най-важното е децата първо да разберат техниката. „Усвоят ли методиката, техниката, вече няма нищо сложно. Тя е абсолютно елементарна като висшата математика", казва майсторката на дантели.



Калоферската дантела се отличава с флоралните си мотиви и специфичната техника. А Антония вече има и по-голяма мечта – изкуството, което я е пленило, да стане разпознаваемо далеч извън Калофер. Мечтае да направят заедно такава дантела, че да стане популярна в цяла Бъблгария.

"Ние сме една от малкото държави и на Балканите и в Източна Европа, че и в света, които имат история в този занаят", допълва момичето.



Така всяка нова плетка продължава нишката между поколенията – от майсторките с десетилетия опит до момичетата, които днес за първи път посягат към совалките.