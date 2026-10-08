Молдова планира да изгради защитни убежища на граничните пунктове с Украйна. Това заяви молдовският вътрешен министър Даниела Мисайл-Никитин, съобщи „Киев Индипендънт“.

Решението идва на фона на зачестилите през последните седмици случаи на нарушаване на молдовското въздушно пространство от дронове.

„Защитните съоръжения ще осигуряват убежище при опасност от атаки с дронове и ще бъдат разположени на контролно-пропускателни пунктове по границата с Украйна”, допълни Мисайл-Никитин пред молдовската медия NewsMaker.

Освен изграждането на новите съоръжения част от молдовските граничари, които в момента са разположени от украинската страна на границата при пунктовете „Крива“ и „Паланка“, ще бъдат преместени на молдовска територия.

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По време на пълномащабната война на Русия срещу Украйна дронове неколкократно са падали на територията на Молдова. Снаряд, изстрелян по време на руска атака срещу Украйна на 5 октомври, е рикоширал и е ударил пътнически автобус и гранична кабина на пункта „Паланка-Маяки-Удобне”. При инцидента леко е пострадал граничар, съобщи молдовската Гранична полиция.

„Средата за сигурност около Молдова стана по-трудна. Руските дронове и ракети представляват сериозен риск за нашето население и инфраструктура“, заяви молдовският премиер Василе Тофан.

При друга руска атака срещу Украйна през нощта на 3 октомври пет руски въздушни средства, сред които ракети „Бандерол“ и дронове, са нарушили въздушното пространство на Молдова и са се взривили на нейна територия, заяви президентът Мая Санду.

Редактор: Габриела Павлова