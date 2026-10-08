Възрастна жена е премазана от строителна машина тип грейдер в Пазарджик, съобщи за NOVA говорителят на полицията в града Мирослав Стоянов.

Инцидентът станал около 9:00 ч. в четвъртък сутринта по време на ремонт на улица в квартал "Ябълките", който тече от няколко месеца.

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Загиналата 75-годишна жена е била зад машината, докато тя се движела на заден ход. Жертвата е издъхнала на място. Тя живеела наблизо и инцидентът станал, когато отивала до близкия магазин.

Ремонтните дейности са временно спрени, а операторът на машината е задържан и отведен за разпит в полицията.