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Операторът на грейдера е отведен за разпит в полицията
Възрастна жена е премазана от строителна машина тип грейдер в Пазарджик, съобщи за NOVA говорителят на полицията в града Мирослав Стоянов.
Инцидентът станал около 9:00 ч. в четвъртък сутринта по време на ремонт на улица в квартал "Ябълките", който тече от няколко месеца.
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Загиналата 75-годишна жена е била зад машината, докато тя се движела на заден ход. Жертвата е издъхнала на място. Тя живеела наблизо и инцидентът станал, когато отивала до близкия магазин.
Ремонтните дейности са временно спрени, а операторът на машината е задържан и отведен за разпит в полицията.
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