Бившият съпруг на изчезналата „криптокралица“ Ружа Игнатова е изправен пред съда в Германия по обвинения в пране на пари, свързани с мащабната финансова измама OneCoin. В центъра на делото са преводи за около 16 милиона евро и луксозен имот, придобит за над 7 милиона евро, съобщи германското издание Diebewertung.

Процесът срещу 50-годишния адвокат Бьорн С. се води от септември в Окръжния съд в Дармщат. Според прокуратурата той получил значителни средства, за които има подозрения, че произхождат от дейността на OneCoin - схемата, чрез която милиони хора по света са били убедени да инвестират в несъществуваща в обичайния смисъл криптовалута.

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Разследващите проверяват две големи плащания на обща стойност приблизително 16 милиона евро. Част от парите се предполага, че са достигнали до банкови сметки на обвиняемия чрез дружество, регистрирано в Хонконг.

Сред обстоятелствата, които се изясняват в хода на процеса, е и придобиването на луксозна вила в германския град Бад Хомбург. По информация на изданието имотът е закупен за повече от 7 милиона евро, а властите проверяват дали при сделката са използвани средства, свързани с OneCoin. Върху собствеността е вписана обезпечителна ипотека.

Какво е знаел бившият съпруг на „криптокралицата“?

Един от основните въпроси пред германския съд е дали Бьорн С. е бил наясно с предполагаемия престъпен произход на парите. Според публикации, цитирани от Diebewertung, той е присъствал на събития, свързани с бизнеса и обкръжението на Ружа Игнатова. Самото му присъствие обаче не доказва участие в измамата. Магистратите трябва да установят дали обвиняемият е знаел откъде идват средствата и дали съзнателно е участвал в операции за прикриване на произхода им.

Бьорн С. не е осъден за участие в измамата OneCoin. Делото срещу него продължава и до произнасянето на съда важи презумпцията за невиновност.

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Измама за милиарди и милиони пострадали

OneCoin започва да набира популярност през 2014 г., когато Ружа Игнатова представя проекта като революционна дигитална валута, способна да се конкурира с биткойн. Чрез мащабни международни събития, агресивна реклама и мрежа от посредници компанията привлича инвеститори от различни държави. Участниците купуват обучителни пакети, свързани с обещания за достъп до новата криптовалута, и получават стимули да привличат други хора.

Впоследствие американските власти установяват, че OneCoin не функционира като реална, свободно търгувана криптовалута. Стойността ѝ се определя вътрешно от организаторите, а не от независим пазар.

Според данните на американското правосъдие между края на 2014 г. и края на 2016 г. схемата е привлякла над 4 милиарда евро от инвеститори. Броят на пострадалите по света се оценява на най-малко 3,5 милиона души.

На 25 октомври 2017 г. Ружа Игнатова отпътува със самолет от София за Атина. Оттогава местонахождението ѝ остава неизвестно. Малко преди изчезването ѝ американските власти вече са предприели действия по наказателно преследване срещу нея.

През юни 2022 г. българката е включена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци. Американските власти предлагат награда до 5 милиона долара за информация, която би довела до нейното залавяне или осъждане. През годините се появяват различни версии за съдбата ѝ, включително твърдения, че е била убита, както и предположения, че живее под чужда самоличност. Нито една от тези хипотези обаче не е официално потвърдена.

Докато издирването на Игнатова продължава, част от останалите ключови фигури в схемата вече са осъдени. Сред тях е Карл Себастиан Грийнууд, който създава OneCoin заедно с българката. Той е задържан в Тайланд през 2018 г. и впоследствие е екстрадиран в Съединените щати.

През декември 2022 г. Грийнууд се признава за виновен по обвинения, свързани с измама и пране на пари, а през септември 2023 г. получава 20 години затвор. Според американската прокуратура той лично е получил над 300 милиона долара от престъпната схема.

Редактор: Цветина Петкова