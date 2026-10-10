В България са заловени активисти на крайнодясната терористична групировка The Base. Това става ясно от доклада за състоянието на националната сигурност, одобрен от кабинета тази седмица и достъпен в правителствената информационна система, пише "24 часа" .

Активистите на The Base са заловени през май 2025 г. при акция на ДАНС и МВР в област Враца. Става въпрос за трима български граждани, като според доклада те са се занимавали с

разпространяване на крайнодясна идеология и призиви за насилие в интернет. Лицата са последователи на “Ядрото”/The Base. Това е първото споменаване за арестувани у нас нейни активисти.

Организацията е неонацистка, свързва се с паравоенно обучение и терористични актове. В ЕС е обявена за терористична. Основана е през 2018 г. от бившия агент на ФБР Риналдо Назаро. Първоначално оперира от американския щат Вашингтон. През 2020 г. Назаро емигрира в Русия и оттогава ръководи дейността на The Base от Санкт Петербург, като тя е представяна в положителни репортажи от руската държавна телевизия. През април 2025 г. The Base финансира терористични атаки срещу електроцентрали в Украйна, а в края на годината в Испания бе разбита въоръжена клетка на организацията.

Агентите от ДАНС открили и германски неонацист във Велико Търново. Бил е екстрадиран.

Основен източник на заплахите за българската национална сигурност и на хибридните атаки през 2025 г. е Руската федерация, се казва в доклада. “Разширяването на руското военно присъствие в северозападната част на Черно море, отслабването на украинската държавност или постигането на неустойчиво мирно споразумение без прилагането на ефективни гаранции за сигурност биха увеличили военния и хибридния натиск върху Черноморския регион, Република Молдова и Източния фланг на НАТО.

Замразяването на конфликта без отстраняване на предпоставките за нова агресия би запазило високо ниво на милитаризация, непредвидимост и риск от последваща ескалация в непосредствена близост до България”, пише в него.

В документа, приет от правителството на Румен Радев, се подчертават опитите на Русия да манипулира български ученици и студенти. Установени са и опити за влияние върху изборите.

“През годината се наблюдаваше продължаващо интензифициране на руската хибридна дейност срещу държавите-членки на НАТО и ЕС, включително България. Използваният инструментариум включва политическа намеса, пропаганда, дезинформация, кибератаки, икономически и енергиен натиск, шпионаж, информационни операции, опити за влияние върху изборни процеси и други форми на асиметрично въздействие.

Все по-видимо предизвикателство е инструментализирането на руския език и култура за прокарване на наративи, облагодетелстващи Руската федерация, включително сред български ученици и студенти. Тази тенденция създава риск от дългосрочно въздействие върху нагласите на младото поколение, историческата памет, медийната грамотност и устойчивостта срещу

пропагандни внушения”, гласи анализът.

В нашия регион пък като дестабилизиращ фактор е откроена Сърбия

“Регионалната ѝ политика, основана на етнонационалистическата концепция за “сръбски свят”, в съчетание със засилващи се авторитарни тенденции, вътрешнополитическа криза и продължаващи инвестиции в укрепването на военните способности, остана фактор с потенциално дестабилизиращо въздействие върху региона”, пише в доклада.

Сочат се и опитите да бъдат дискриминирани българските общности в страните от Западните Балкани.

Най-големият дългосрочен риск за националната сигурност остава демографската криза. А от всички системи най-рискова е здравната заради липсата на кадри и продължаващото доплащане от пациентите.

Редактор: Ина Григорова