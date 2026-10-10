Силните емоции подтикват украинката Варвара Карнаух да направи рязък завой по време на свое пътешествие из Европа и да се установи в Хисаря. Това се случва преди 14 години.

У нас преподава рисуване и творчески умения на деца. Същевременно защитава различни обществени каузи.

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