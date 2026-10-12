България отстоява през последните месеци идеята за приемане на минимален стандарт за сигурност по външните граници на Европейския съюз. Амбицирани сме да направим сухопътна и морска граница еталон, като ги снабдим с необходимите техническо обезпечаване, технически подходи и похвати, така че те да служат като пример, който да бъде мултиплициран и по останалите граници на Европейския съюз. Това заяви министър Иван Демерджиев при откриването на Международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“.

„Имам множество разговори с мои колеги в рамките на Съюза. Имам разговори с представители на държави членки на НАТО. Споделя се това виждане. Оптимист съм, че проблемът с необходимостта от сигурност в Черноморския регион се разбира, оценява се и ще бъдем все по-готови, все по-подготвени във всяко отношение да се справим с предизвикателствата, които войната в Украйна създава в този регион“, добави Демерджиев.

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Той очерта четири взаимосвързани риска - хибридните заплахи (морски мини, безпилотни системи, смущаване на навигационни сигнали, кибератаки, саботажи), уязвимостта на критичната инфраструктура, организираната престъпност (трафикът на хора, наркотици, оръжия, контрабандата и корупцията пристанищната среда), както и защитата на населението и готовността за реакция при бедствия аварии.

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„Всички тези рискове поставят конкретни изисквания пред институциите, отговорни за вътрешната сигурност. Действията ни са важни не само за сигурността на България, но и за тази на европейските граждани и на държавите членки на Алианса“, заяви Демерджиев.

Като ключови за адекватния отговор на тези рискове вътрешният министър открои по-бързия обмен на информация, по-добрата оценка на рисковете, по-добрата реална готовност за реакция при трансгранични кризи и за сътрудничество при противодействие на трансграничната организирана престъпност.

„Без да осигурим сигурност и стабилност в Черноморската зона, не може да се надгражда нито с икономически растеж, нито с каквото и да е друго действие. Така че тази основа трябва да изградим час по-скоро и оттам на базата на усилия, положени в дипломатически план, да търсим надграждане, развитие във всичките възможни аспекти, включително и в икономическия“, отбеляза още министър Демерджиев.

Редактор: Цветина Петрова