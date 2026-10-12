Юле Мадисе встъпи в длъжност като президент на Естония, след като положи клетва на церемония в парламента в Талин.

Тя наследява на поста Алар Карис, който реши да не се кандидатира за втори петгодишен мандат. Мадисе е шестият президент на балтийската държава от възстановяването на независимостта ѝ през 1991 г.

Естония обвини Русия в саботаж във връзка с палеж на технологична компания

51-годишната юристка е втората жена, заела предимно церемониалния президентски пост в Естония. Преди нея държавен глава беше Керсти Калюлайд, която изпълняваше длъжността от 2016 до 2021 г.

Мадисе възнамерява да продължи западната ориентация на страната и подкрепата ѝ за Украйна.

В първата си реч като президент тя призова естонците да не се страхуват и да не губят надежда въпреки трудните времена и „непредсказуемия и опасен“ свят около страната.

Разположена на източния фланг на НАТО, Естония се чувства застрашена от Русия след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г. Балтийската държава е сред близките партньори на Киев.

Мадисе, която не е свързана с нито една политическа партия, беше избрана за президент в началото на септември. В продължение на години тя е преподавала право в университетите в Талин и Тарту.

Редактор: Георги Иванов