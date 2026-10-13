Валежите във вторник продължават. Отново се очаква в някои точки на страната да паднат значителни количества.

Според последните прогнози най-много и продължително ще вали в областите на Южна България. Има риск от активиране на свлачища, разливи по реките и локални наводнения.

Оранжев и жълт код за силни дъждове във вторник

В сила за голяма част от страната е жълт код за опасно време. За 7 области в Южна и Източна България предупреждението е в оранжев цвят.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Ивета Костадинова