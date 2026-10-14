Най-важното, което се чу, е, че са необходими средства за отбрана. Чуваме, че се подготвят огромни милиарди харчове. Единствено изчакват да няма скандали с медиите и опозицията, да минат изборите, за да не навредят на техния кандидат за президент. След това ще започне едно безумно харчене през АПИ през Иван Шишков и пълнене на касите на олигарсите и на един кръг фирми. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски по време на изслушване в парламента в сряда.

"Ще направим предложение всички тези милиарди, които са подготвили, за да си напълнят касите, да отидат за отбрана и за българските граждани, за тяхната сигурност, както и за енергийни компенсации и компенсации за високите, огромни цени на храните. И да спре харченето", закани се той.

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"Нали дойдоха със заявката, че ще променят нещата. Какво променят? Готви се подписване на анекси за АМ "Хемус" на три пъти по-високи цени. Това промяна ли е? Увеличават се с 300% цените. Всичко е на тъмно, всичко е камуфлирано", смята лидерът на ДПС. Пеевски добави: "Това приключи. ДПС ще осветлява всичко, което искат да приберат".

Редактор: Ивета Костадинова