Нови твърдения за начина, по който 23-годишната Ива Михайлова е успяла да стигне до България въпреки наложените ѝ съдебни ограничения, се появиха в медиите в Северна Македония. Според „Канал 77“ младата жена е търсила превоз до София чрез групи за споделено пътуване във Facebook. Междувременно властите в Скопие я обявиха за международно издирване, а случаят предизвика дипломатическо напрежение между двете държави.

Според публикация на „Канал 77“ от 13 октомври, четири дни преди да стане публично известно, че Михайлова се намира в София, тя е изпращала съобщения до участници в групи за споделено пътуване, за да разбере дали има възможност да пътува от Кочани до българската столица.

МВР на Северна Македония: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната, нито влизане в България

Медията обяснява, че в социалната мрежа съществуват групи, чрез които жители на източната част на Северна Македония, работещи или учещи в София, организират съвместни пътувания с лични автомобили. По информация на „Канал 77“ един от хората, към които Михайлова се обърнала, я разпознал и отказал да я превози. Източникът обаче уточнил, че не знаел дали тя търси място в автомобила за себе си, или за друг човек.

Твърденията се основават на разказа на анонимен източник и засега не са независимо потвърдени. Не е установено дали Михайлова действително е използвала споделено пътуване, за да достигне до България.

Допълнителни подробности за дните преди появата на Михайлова в София публикува и северномакедонското издание „Слободен печат“. Според медията на 10 октомври младата жена е била заснета от охранителни камери в кафене в Кочани.

Ива Михайлова се прибра в България от Северна Македония

На следващия ден българският ѝ адвокат Николай Димитров пристигнал в града. Изданието твърди, че при напускането на Северна Македония в автомобила му е имало друг мъж, но Михайлова не е била сред пътниците. И тези сведения не дават окончателен отговор на въпроса как и кога 23-годишната жена е преминала границата.

На 12 октомври Ива Михайлова се появи пред болница „Пирогов“ в София заедно с адвоката си Николай Димитров. Двамата заявиха пред български медии, че са преминали границата по установения ред. По думите на защитника те са представили документите си на граничните служители и не са срещнали препятствия.

Михайлова също твърди, че е преминала границата с македонската си лична карта. Тя обяснява пристигането си в България с необходимостта от медицинско лечение заради влошеното си здравословно състояние. Според съобщеното от български медии младата жена е потърсила помощ в „Пирогов“ заради травми на гръбначния стълб, получени при тежката катастрофа през 2025 година.

Северна Македония: Няма регистрирано преминаване на границата

Твърденията на Михайлова и адвоката ѝ обаче се разминават с информацията, оповестена от северномакедонското Министерство на вътрешните работи. Според ведомството проверка в системата за граничен контрол не е установила регистрирано напускане на страната от страна на 23-годишната жена.

От Скопие съобщават, че са извършени проверки и чрез съвместния контактен център с България. По данни, оповестени от северномакедонските власти, и от българската гранична полиция не е получено потвърждение за регистрирано законно влизане на Михайлова през октомври. Според цитираните гранични регистри последното ѝ отразено пътуване до България е било през септември 2025 година, а връщането ѝ в Северна Македония - през октомври същата година.

Така остават две противоположни версии - тази на Михайлова и защитата ѝ, според която границата е премината през официален пункт, и тази на северномакедонските власти, според която подобно преминаване не е регистрирано.

Ива Михайлова е подсъдима по дело за тежка катастрофа с фатален край, станала на 7 октомври 2025 година на пътя между Кочани и Щип. При произшествието загива мъж от село край Скопие. Има и пострадали.

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Според обвинението Михайлова е управлявала автомобил „Фолксваген Поло“ с българска регистрация със скорост 86 км/ч при ограничение от 60 км/ч и е навлязла в насрещната лента, където е последвал сблъсък с друг автомобил.

Младата жена и защитата ѝ оспорват вината ѝ за произшествието. Съдебното производство продължава и към момента няма окончателна присъда. На 9 октомври 2025 година, два дни след катастрофата, по предложение на прокуратурата съдът постановява отнемане на двата ѝ паспорта – българския и северномакедонския.

Наложени са ѝ и забрана да преминава държавната граница с лична карта, забрана да напуска Кочани и задължение да се явява редовно пред компетентните органи.

След появата на Михайлова в София прокуратурата в Кочани поиска по-тежка мярка за неотклонение. Поводът е информацията, че тя не е изпълнила задължението си за редовно явяване и не е била открита на домашния си адрес.

Съдът постанови 30-дневно задържане, а северномакедонските власти предприеха действия за международното ѝ издирване. Според прокуратурата рискът от укриване е бил сред основните причини институцията многократно да се противопоставя на исканията за връщане на документите ѝ за пътуване.

Случаят придоби и дипломатическо измерение. Министерството на външните работи на Северна Македония извика българския посланик в Скопие Желязко Радуков, за да изрази недоволство от начина, по който Михайлова е била посрещната в България.

Според северномакедонските власти публичните изявления за евентуален прием на младата жена на високо държавно равнище представляват провокация и подкопават усилията за изграждане на доверие между двете страни. От Скопие заявиха още, че националната принадлежност и притежаването на друго гражданство не бива да бъдат основание за различно третиране пред закона. Властите в Северна Македония обявиха намерение да информират и европейските институции за развитието на случая.

Редактор: Цветина Петкова