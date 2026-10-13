Прокуратурата в северномакедонския град Кочани е поискала Ива Михайлова да бъде задържана под стража, след като е установено, че тя не се намира на посочения от нея адрес и не е изпълнила задължението си да се яви в полицията. Това съобщава изданието Skopje1.mk, позовавайки се на информация от държавното обвинение.

Искането идва ден след като Михайлова се появи в България въпреки наложените ѝ съдебни ограничения за напускане на Северна Македония. От прокуратурата уточняват, че са били уведомени от съда във вторник сутринта, след което незабавно са внесли предложение за налагане на по-строга мярка за неотклонение.

МВР на Северна Македония: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната, нито влизане в България

„Прокуратурата беше уведомена от съда тази сутрин и веднага беше внесено искане за задържане под стража“, заявяват от държавното обвинение пред Skopje1.mk.

От институцията допълват, че съдът разполага с правомощия да предприеме действия и по собствена инициатива, без да изчаква предложение от прокурор.

Председателят на Основния съд в Кочани Спиро Борисов потвърждава пред медията, че в 9:40 часа местно време съдът е получил уведомление от Министерството на вътрешните работи за случая с Михайлова. Информацията е била незабавно препратена на прокуратурата.

„Прокуратурата трябва да предложи евентуална по-строга мярка. След това съдът се произнася по искането. След постановяване на решението се издава заповед за издирване“, обяснява Борисов.

Как Ива Михайлова се озова в България?

Случаят предизвика въпроси, след като в понеделник Ива Михайлова се появи пред българските медии, въпреки че срещу нея продължава съдебно производство в Северна Македония.

Според информация от местната прокуратура още на 9 октомври 2025 г. са ѝ били отнети както българският, така и северномакедонският паспорт. Наложени са ѝ и забрана да преминава държавната граница с лична карта, забрана да напуска Кочани и задължение редовно да се явява пред компетентните органи.

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От държавното обвинение посочват, че рискът от укриване е бил сред основните причини прокурорите многократно да се противопоставят на исканията за връщане на документите ѝ за пътуване.

Въпреки ограниченията Михайлова пристигна в България, като нейният адвокат заяви пред NOVA, че двамата са преминали през официален граничен пункт и са представили документи пред северномакедонските служители.

От Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обаче съобщиха, че в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

Според говорителя на ведомството Гоце Андреевски е извършена и проверка чрез съвместния контактен център с България. По информация на северномакедонските власти българската гранична полиция също не е открила данни за регистрирано законно влизане на Михайлова на българска територия. Последното отразено в граничните регистри нейно влизане в България е от септември 2025 г., а през октомври същата година е отчетено завръщането ѝ в Северна Македония.

МВнР се зае със случая на българската гражданка Ива Михайлова от Кочани

Ива Михайлова има българско и северномакедонско гражданство. Срещу нея се води съдебно дело в Северна Македония във връзка с тежка катастрофа от 2025 г., при която загива човек.

При произшествието самата тя получава сериозни травми на гръбначния стълб. Здравословното ѝ състояние и възможностите за лечение се превърнаха в предмет на разговори между българските и северномакедонските институции.

Българската страна настоява Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Въпросът беше поставен и в дипломатическите контакти между София и Скопие. Междувременно съдебното производство в Северна Македония продължава, а компетентните органи трябва да решат какви мерки да бъдат предприети, за да бъде осигурено присъствието ѝ по делото. Предстои Основният съд в Кочани да се произнесе по внесеното от прокуратурата искане за задържане под стража.

Редактор: Цветина Петкова