Американският президент Доналд Тръмп предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи, след като разпространи кадри от смъртоносно нападение на тигър над мъж във Великобритания, а впоследствие публикува и видео, създадено с изкуствен интелект, в което самият той се бори с хищника. Публикациите му породиха остри критики и въпроси защо държавният глава е решил да сподели подобно съдържание, съобщи The Independent.

Всичко започнало във вторник вечерта, когато Тръмп публикувал в социалната си мрежа Truth Social кадри от трагичен инцидент в британския парк за диви животни Yorkshire Wildlife Park.

Мъж загина при нападение от тигър в зоопарк във Великобритания

На видеото се вижда как амурски тигър напада Уилям Чапман, който загинал на 10 октомври, след като влязъл в заграждението на животното. Американският президент разпространил записа сред своите над 13 милиона последователи, придружавайки го с кратък коментар:

„Никога не си играйте с природата! Президент DJT“.

Кадрите показват как тигърът захапва и драска мъжа, докато той се намира в заграждението. Самият момент на смъртта му не е заснет.

Тръмп се изправя срещу тигъра във видео, генерирано с изкуствен интелект

Малко след първата публикация президентът споделил втори видеозапис, представляващ компилация от различни нападения на животни над хора. Но най-голямо внимание привлякла следващата му публикация – видео, създадено с изкуствен интелект, в което Тръмп се представя като човек, способен да надвие смъртоносния хищник.

В генерираните кадри американският президент преследва тигъра, хвърля се срещу него и започва да се бори с животното на земята. След като двамата се претъркулват няколко пъти в тревата, виртуалният образ на Тръмп успява да изправи тигъра на задните му крака. В края на видеото и президентът, и хищникът се усмихват. Необичайното съчетание между действителни кадри от трагедия и измислена сцена, в която държавният глава побеждава животното, предизвикало множество гневни реакции.

Тръмп изтри публикация, изобразяваща го като фигура, подобна на Иисус

„Някой да вземе телефона на дядо“

Сред най-острите критики са тези на организацията „Републиканци срещу Тръмп“. В официалния си профил в социалната мрежа X организацията реагирала на генерираното с изкуствен интелект видео с краткото възклицание „WTF“, изразяващо възмущение и недоумение. В друга публикация от същия профил последвал и ироничният призив: „Някой да вземе телефона на дядо“. Реакциите не се ограничиха само до политическите противници на президента, а обхванаха и публични личности.

Жертвата била бивш актьор, участвал в продукции на BBC и ITV

Междувременно британските власти продължават да разследват обстоятелствата около смъртта на Уилям Чапман. Трагедията се разиграла на 10 октомври в Yorkshire Wildlife Park, разположен в района на Донкастър.

Според полицията Чапман посетил парка сам. По неустановени към момента причини той влязъл в заграждението на тигъра. Сигналът до спешните служби бил подаден малко след 13:30 часа местно време. Въпреки пристигането на спасителните екипи мъжът бил обявен за мъртъв на място. Във връзка с трагедията е започнала проверка за спазването на изискванията за здраве и безопасност в парка. След инцидента обектът останал затворен за посетители, като било обявено, че няма да отвори и в сряда - пети пореден ден без посетители. Във вторник станало известно и че Уилям Чапман е бил дете актьор. В миналото той участвал в телевизионни продукции, излъчвани по британските BBC и ITV.

Редактор: Цветина Петкова