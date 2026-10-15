Русия атакува пристанището в Измаил, разположено в украинската черноморска Одеска област. Поразени са два товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи тази сутрин Министерството на отбраната в Москва. Атакуваните плавателни съдове превозвали товари за военна употреба.

“Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни средства по обекти на пристанищната инфраструктура в Украйна, както и срещу морски съдове, действащи в интерес на Въоръжените сили на Украйна”, се посочва в съобщението.

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Редактор: Дарина Методиева