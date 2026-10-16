Все повече българи избират да пътуват зад граница, като Турция и Гърция продължават да бъдат най-предпочитаните дестинации. Само през юни 2026 г. са регистрирани над 1 милион пътувания на български граждани в чужбина, което представлява увеличение с повече от 10% спрямо същия месец на миналата година. Това показват данни на Националния статистически институт.

Статистиката очертава устойчива тенденция към повече пътувания през цялото второ тримесечие на годината. През април българите са осъществили 848 800 пътувания зад граница, или с 8,9% повече на годишна база. През май броят им достига 959 400, което е ръст от 9,2%, а през юни вече надхвърля един милион - 1 039 700 пътувания, с 10,2% повече спрямо юни 2025 г.

Пътуванията на чужди граждани в България са се увеличили, показват данни на НСИ

Общо за трите месеца са отчетени близо 2,85 милиона пътувания на български граждани в чужбина. Увеличение се наблюдава при всички основни цели на пътуванията.

Съседните държави остават най-привлекателни за българите. През юни Турция е била посетена при 257 400 пътувания, а Гърция я следва непосредствено с 257 000. На трето място е Румъния с 99 200, следвана от Германия с 68 500 и Сърбия с 64 000 пътувания. Подобна е картината и през май, когато най-много български граждани са пътували до Турция, Гърция, Румъния, Сърбия и Германия.

Успоредно с увеличаването на пътуванията на българите зад граница расте и броят на посещенията на чуждестранни граждани у нас. След лек спад от 0,2% през април, когато са отчетени 795 800 посещения, през следващите два месеца статистиката показва положителна тенденция.

През май чуждестранните посещения достигат 1 041 300, което е увеличение с 4,4% спрямо година по-рано. През юни броят им нараства до 1 494 600, или с 4,7% повече в сравнение със същия месец на 2025 г.

Така между април и юни България е регистрирала над 3,33 милиона посещения на чужди граждани.

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Интересна тенденция се наблюдава при целите на посещенията през юни. Най-сериозно увеличение има при пътуванията с други цели - 10,7%, следвани от служебните посещения, които нарастват със 7,2%. В същото време посещенията с цел почивка и екскурзия отбелязват минимално понижение от 0,2%.

През юни най-много посещения в България са осъществени от румънски граждани - 260 900. Почти толкова са и посещенията на граждани на Турция - 252 500.

Следват Украйна със 127 300 посещения, Германия със 125 700 и Гърция със 120 100. През май водещите държави по брой посещения у нас са Румъния, Турция, Гърция, Германия и Сърбия.

През април най-много посещения са регистрирани от граждани на Турция, Румъния, Гърция, Сърбия и Германия. В челната десетка попадат още Република Северна Македония, Украйна, Италия, Полша и Испания.

Редактор: Цветина Петкова