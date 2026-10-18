Снимка: Стопкадър
-
Радостина Николова е номинирана за наградата „Астрид Линдгрен“
-
Божана Кацарова: Имах предложение да си направя OnlyFans
-
Вартоломей: Светът има изключителна нужда от мир (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Частични избори за кмет в Малорад
-
Два избора в един ден: В Масларево гласуват за общински и селски кмет
-
"Нищо лично": От село с десет хиляди жители в Индия до Батулци - защо Сандип Кумар избра живота в България
В книгата „България от хубавата страна“ той събира примери за постиженията на страната ни
Имаме нужда от обективен оптимизъм и трябва да сравняваме България със собственото ѝ развитие през годините, а не само с други държави. Това заяви Симо Колев в „Събуди се“, където представи новата си книга „България от хубавата страна“.
„Аз мисля, че сме много по-добре, отколкото много хора живеят с мантри, че не сме, и можем да бъдем много по-добре“, каза Колев. Според него да си добре е процес, който изисква постоянни усилия.
24 години „СТАРТЕР“ със Симо и Боги в ефира на БГ Радио
В книгата си Колев събира положителни примери, свързани с България, отвъд традиционните символи като киселото мляко, розите и народните танци. По думите му, ако разчитаме само на тях, това би означавало, че през последните десетилетия не сме постигнали нищо ново.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни