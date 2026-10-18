Имаме нужда от обективен оптимизъм и трябва да сравняваме България със собственото ѝ развитие през годините, а не само с други държави. Това заяви Симо Колев в „Събуди се“, където представи новата си книга „България от хубавата страна“.

„Аз мисля, че сме много по-добре, отколкото много хора живеят с мантри, че не сме, и можем да бъдем много по-добре“, каза Колев. Според него да си добре е процес, който изисква постоянни усилия.

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В книгата си Колев събира положителни примери, свързани с България, отвъд традиционните символи като киселото мляко, розите и народните танци. По думите му, ако разчитаме само на тях, това би означавало, че през последните десетилетия не сме постигнали нищо ново.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка