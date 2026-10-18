След проведени разговори в Брюксел има съгласие от съюзниците в НАТО за предоставяне на допълнителна помощ за отбрана в Черно море. Това обяви пред NOVA министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му страната ни е готова да се справи и с евентуална атака с дронове, каквито ден по-рано бяха свалени в румънското въздушно пространство. Още следващата седмица министър Стоянов е поканил на среща у нас колегите си от Румъния и Турция, за да обсъдят начините за засилване на защитата в Черноморския регион. Обсъжда се и възможността за осигуряване на военен конвой за търговските кораби заради реалната опасност от повишаване на цените, но мярката се обмисля внимателно заради своите позитиви и негативи, като преди да се предприемат действия, се очаква военна експертиза.

България е поискала от НАТО бойна авиация, ракетни комплекси и антидрон системи

Ден след като поразеният от дронове в българската изключителна икономическа зона кораб „Челси 3” беше изтеглен на брега в Бургас, все още не е установен извършителят на нападението. В момента тече обследване на плавателния съд.

„Военно-окръжна прокуратура е завела дело в това отношение. Военна полиция ще участва в следствието, така че тепърва се очакват резултати. Достъп на външни лица до кораба няма да има, докато Военна прокуратура не се произнесе. Нямаме информация дали дроновете са руски, или украински, или на някоя друга страна“, съобщи Димитър Стоянов.

България вече е поискала конкретна помощ от съюзниците си в Алианса и сигналът е, че тя ще бъде предоставена в най-скоро време.

„Поискали сме средства за наблюдение от въздуха, средства за изпълнение на задачите по Air Policing, тоест авиация, патрулна авиация, средства за борба с дроновете. Трябва да се отчита фактът какви възможности имат нашите съюзници, за да ни предоставят такива средства на българска територия. Имам предварителна информация, но нека да стане факт и чак тогава ще бъде оповестено“, посочи военният министър.

Във връзка със свалените безпилотни апарати в съседна Румъния, Стоянов увери, че българската армия е в пълна готовност за реакция при сходни ситуации.

„F-16 са действали по тях и са ги свалили, два са свалени. Ние продължаваме да си носим нашите дежурства. Разположили сме сили и средства на брега на Черно море, тоест на източното направление. Имаме достатъчно средства, с които разполагаме, разбира се, за радиолокационно наблюдение. Използваме вече не две, а трета система вкарваме – безпилотни летателни апарати за наблюдение. Тоест, ние активирахме всичко възможно като наличен потенциал в Българската армия“, категоричен бе министърът на отбраната.

Министър Стоянов изрази надежда, че тази седмица ще имаме окончателен отговор на въпроса какво може да бъде предоставено за усиление на отбраната ни. По думите му страната ни има нужда от такова, но все пак не трябва да подценяваме и нашите сили и способности.

„Те са разположени в източната част на страната ни, на морското крайбрежие, усилено е радиолокационното поле, авиацията ни продължава да дежури. Както виждате, вчера и днес румънските колеги действаха и имат свалени три дрона. Може би аз съм по-щастливият министър на отбраната в сравнение с този на Румъния, защото в нашето пространство няма такава активност, но ако има - имаме готовност да действаме“, увери Стоянов.

По думите му е рано да се коментира какво точно ще ни бъде предоставено. „Предстоят още разговори. Но и сега нашето небе се охранява от нашата изтребителна авиация, с нашите зенитно-ракетни комплекси. Макар и малко по-изостанали във времето, съм сигурен, че нашите колеги ще се справят чудесно, ако е необходимо“, каза той.

Стоянов припомни и изказването на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Това, което спомена, е, че няма пряка опасност за територията на страната ни, както и за Румъния. За мен е по-важно това изказване, отколкото това чии са дроновете. Не се знае какви са дроновете, продължавам да го твърдя“, каза той.

Той даде пример с Германия и призова опозицията да не бърза със заключенията си. „В Германия, там, където падна дронът в Лайпциг до летището, им бяха необходими 27-28 дни да излязат с окончателно становище откъде е дошъл дронът. Ние прибързваме. Искаме още на втората минута да кажем чии са дроновете. Няма как да стане. Нека да бъдем обективни. Когато говорим за национална сигурност, трябва да говорим с факти, а не с мантрите на някои опозиционни лидери“, заяви военният министър.

Димитър Стоянов се надява и на обстойно обследване на кораба „Челси 3“, за да имаме резултат в тази посока колкото се може по-скоро. Той заяви, че ако бъдат открити следи от руски дронове, следващата стъпка е да се привика отново посланик Митрофанова и да се връчи нота. „Нека да говорим с факти. Когато има реални доказателства, тогава можем да кажем какви последващи действия ще се вземат, но това са дипломатически действия“, отбеляза Стоянов.