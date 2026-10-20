Инспекторите по безопасност на храните затвориха два обекта в страната заради лоши хигиенни условия – училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково. Това са резултатите от едномесечна масирана проверка на храните за деца и ученици, проведена между 14 септември и 14 октомври.

В рамките на извънредния контрол в цялата страна са проверени общо 2513 детски градини, училищни столове, бюфети и фирми за кетъринг, които доставят храна за тях.

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При проверките са спрени от продажба 298 килограма храни от животински и неживотински произход. Съставени са 18 акта за установени нарушения. Сред засечените нередности са предлагане на продукти, които не отговарят на стандартите за хранене на деца и ученици, грешки в етикетите и маркировката, както и неспазване на сроковете за съхранение.

Издадени са и 152 предписания за отстраняване на пропуски. Те са свързани с амортизирана материална база и оборудване, пропуски в ежедневната хигиена, липса на доказателства за дезинфекция на работните повърхности и непълна документация за безопасност на храните.

От Агенцията по храните напомнят, че гражданите могат да подават сигнали при съмнения за нередности на денонощния телефон 0700 122 99 или през онлайн формата на официалния сайт на ведомството.

Редактор: Мария Барабашка