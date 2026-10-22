Върховният административен съд окончателно потвърди законосъобразността на избора на изпълнител за сметопочистването в Зона 3, която обхваща районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Това съобщи столичният кмет Васил Терзиев във Facebook. По думите му петгодишният договор осигурява правна сигурност и устойчивост на услугата.

Терзиев посочва, че с отказа си да обвърже София с неизгодни договори общината е спестила над 81 млн. евро само от Зона 3, или общо над 220 млн. евро за столичани. По думите на кмета в района вече се изпълняват всички дейности по почистването, включително механизирано миене и метене на места, където досега не са били извършвани. Зона 3 беше сред най-силно засегнатите от проблемите със сметопочистването.

СО спечели делото за прекратяване на обществената поръчка за чистотата в районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“

Сред приоритетите на общината са повече модерна техника, механизирано почистване, по-добро обслужване на контейнерите, дигитализация на дейностите и по-ефективен контрол върху фирмите изпълнители.

В район „Искър“ вече е започнала поетапната подмяна на старите метални контейнери с по-големи, затворени съдове от автоматизирана система. Според кмета това трябва да намали разпиляването на отпадъци и шума при обслужването, особено през нощта.

В „Люлин“ и „Красно село“, където сметопочистването се извършва от общинската фирма „Софекострой“, се разглеждат възможности за използване на автоматизирани камиони и контейнери.

Терзиев съобщава още, че от началото на годината общината е наложила санкции на сметопочистващите фирми в размер на 527 196 евро. Той подчертава, че се заплаща само за реално извършена работа, а неизпълнението води до последствия.

Кметът признава, че в някои райони, особено в централната част на София, все още не е постигнато очакваното качество. Там услугата продължава да се предоставя с временен договор. По думите му общината работи по нова обществена поръчка с по-високи изисквания към изпълнителите, като очаква през следващите месеци да има осезаемо подобрение и в Зона 1.

Редактор: Дарина Методиева