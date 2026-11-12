ГЕРБ се обявиха срещу промените в Закона за личната помощ, внесени от депутати от „Прогресивна България”.

„Ние определяме тези промени като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти”, каза Илияна Жекова. „Ще се прекратят трудовите договори на личните асистенти, ще се орежат възнагражденията им за следващата година. Така че те ще получават по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора”, каза още депутатката.

По думите й в предложенията е записано, че трудовите договори на личните асистенти ще бъдат прекратени, а на тяхно място ще се нови, които ще са за предоставяне на лична помощ.

„С тях няма да им се полага платен годишен отпуск и няма да бъдат осигурявани за фонд „Безработица”. Ако пожелаят, те ще могат да се осигуряват за общо заболяване и майчинство. Задължително ще бъде здравното осигуряване и осигуряването, свързано с инвалидност поради общо заболяване и старост. Няма да получават допълнителните си възнаграждения за клас прослужено време, което още веднъж ощетява тяхното възнаграждение”, каза Жекова.

„Те посегнаха на ракията. За една торба цимент те карат да се регистрираш по ДДС. Вчера отново се вдигна цената на газа. Всеки ден те ви обират парите, откъдето могат”, коментира пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Единствено можем да похвалим МВР. Вече за един изстрел двама убийци има”, коментира още Борисов.

Той отправи критики към правителството за действията му след катастрофата на магистрала „Тракия”.

„Казва аз научих в самолета. Проверяваш самолета кога е излетял и виждаш, че е 2 часа по-късно. Значи що за кабинет е това да има десетки убити, десетки осакатени и ти да кажеш аз разбрах по-късно. Къде са дежурните по МВР? Единственият телефон, който знам наизуст, е на дежурния по МВР. Той знае всичко. И този човек е длъжен първо да съобщи на премиера, след това на вътрешния министър, след това на главния секретар”, каза Борисов.

„Случвало се е и при нас. Само че аз сложих трима министри. Вътрешният, транспортният и строителният министър си отидоха след подобна катастрофа. Така се поема политическа отговорност. А не да кажеш, че ти е виновна опозицията, която от 2020 година не е сложила един подпис”, каза Борисов.