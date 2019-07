На 7 юли най-старото тв предаване за рок музика в България ще отбележи своята 21 годишнина. Неговият автор и продуцент Васко Катинчаров ще отпразнува повода с едно специално фестивално издание на шоуто. Точно в полунощ на 7-ми срещу 8-ми юли (неделя), в ефира на телевизия DIEMA ще стартира празничното издание “21 години Фрактура”. В продължение на два часа зрителите ще видят кратки филми от най-знаковите световни фестивали. От бутиковите събития за ценители до огромните сцени със стотици хиляди публика. Зрителите ще се потопят в неповторимата атмосфера на Wacken Open Air, Hellfest, Brutal Assault, Download, Masters of Rock, Graspop Metal Meeting, Nova Rock, Copenhell, Rock Am Ring, Summer Breeze, Tuska Open Air, Barcelona Rock Fest, Sweden Rock, With Full Force и много други фестивали.

“Времето лети неусетно, когато се занимаваш с нещата, които обичаш истински. Без никога да съм го целял, но с годините „Фрактура“ се превърна в Храмът на рок и метъл музиката в родния тв ефир. Специално място, където всеки е добре дошъл, стига да има отворено съзнание, което да му позволи да усети емоцията, която носи рок музиката. Тя е нещо, което няма нужда да бъде обяснявано и разбирано, или я чувстваш или не. Благодарен съм на всеки един зрител, който продължава да гласува доверие на предаването всяка седмица. С моя екип се борим за рок каузата, в която искрено вярваме и ще продължим да я отстояваме все така упорито“, коментира повода Васко Катинчаров.

“Фрактура” винаги е на предна линия с най-новите рок и метъл клипове, актуални гости от музикалния бизнес, разнообразни рубрики, новини, концертни репортажи и интервюта с известни музиканти. Всичко свързано със световната и българската рок сцена е в ефира на телевизия DIEMA, всяка неделя и с пълно повторение в петък.

Началото на предаването “Фрактура” е поставено от Васко Катинчаров през юни 1998-ма година. 12 години то се излъчва в специализирания музикален канал ММ, но след като той е закрит през май 2010-та, се мести в телевизия DIEMA. Това е и най-старото тематично тв рок предаване в ефира. За целия този период от 1092 издания, зрителите са гледали специални интервюта с близо 600 световни рок имена, както и репортажи от всички най-значими рок и метъл събития в страната и чужбина.

Предаването “Фрактура” се излъчва по DIEMA в неделя от 24.00 ч. и с повторение в петък от 00.30 ч.