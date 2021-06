Тази вечер в 22.00 ч. Рим посреща първия сблъсък между отборите на Турция и Италия. Каква е атмосферата преди голямото откриване на шампионата, който беше отложен с една година заради пандемията, разказва специалният пратеник на NOVA в италианската столица Валерия Видева.

„Тази вечер зрителите трябва да очакват един изключително емоционален двубой. И за футболисти, и за привърженици тази среща е дългоочаквана. Макар и в намален капацитет зрителите отново ще бъдат движещата сила за 24 отбора участници в UEFA EURO 2020™, които ще се впуснат в жестока битка за така жадувания трофей. На „Стадио Олимпико“ тази вечер ще видим 16 хиляди и 25% от капацитета на съоръжението. Селекционерът на Италия Роберто Манчини, сподели идеята, че дори 70 хиляди да изпълнят до краен предел митичният „Стадио Олимпико“, то само фактът, че ще има фенове, които да подкрепят Италия, ще вдъхне кураж и сили на неговите играчи. За съжаление, нищо в Рим не ни позволява да забравим, че шампионата ще се проведе в условията на пандемия - отрицателни PCR тестове, сертификат за ваксина срещу COVID-19 или документ, който да доказва, че сте преболедували коронавирус, като последните трябва да бъдат издадени от местните здравни власти. Организаторите от UEFA са се погрижили за всички тези, които са успели да дойдат, въпреки строгите противоепидемични мерки, но нямат билети за мачовете. Добре познатите фен зони ще бъдат разположени на 6 локации в Рим. За първи път обаче ще видим т.нар. футболно село, на което освен видео стени,където ще се наблюдават сблъсъците на „Стадио Олимпико“ ще има и други мероприятия, музикални изпълнения на живо и игри. Както подобава за събитие от подобен ранг, двубоят, който тази вечер ще даде началото на Еврошампионата, ще бъде съпроводен с церемония по откриването. На нея зрителите ще видят рок легендите U2, Bono&The Edge, който ще изпълнят официалната песен на евротурнира We are the people и Андреа Бочели.“

Идеята за начина, по който да се проведе този мащабен форум споделя преди 9 години бившият президент на UEFA Мишел Платини. На пресконференция, ден преди финала на Еврошампионата през 2012-а, той предлага вместо домакин в надпреварата да бъде само една държава, това да сторят 12 или 13 града в цяла Европа. Той описва проекта като „романтично еднократно събитие в чест на 60-тия рожден ден на Европейското първенство. Списъкът с домакините бива оповестен през 2014 г., като през 2017-а от него отпада Брюксел. Обратното броене и подготовката за футболния празник, който трябва да стартира на 12 юни 2020-а, започват. В началото на миналата година обаче не само Старият континент, а целият свят трябваше да постави плановете си на пауза. Пандемията от COVID-19 породи сериозни опасени относно безопасното провеждане на EURO 2020™. И макар че в началото на март настоящият президент на UEFA Александър Чеферин бе убеден в това, че шампионатът ще се състои, ситуацията се променяше с бързи темпове. Почти всички първенства в Европа бяха прекратени или временно спрени. Така се стигна до 17 март, когато чрез видеоконференция с представители на 55-те държави-членки на UEFA бе взето безпрецедентното решение Еврошампионатът да бъде отложен с година. Този ход струва на футболната централа близо 300 млн. евро. В последвалите месеци въпросителните бяха много – ще бъде ли канселиран форума, дали ще остане в същия формат, ще бъдат ли допускани фенове по стадионите, как ще пътуват феновете из цяла Европа, за да следват любимите си отбори. Разработваха се различни сценарии, а лъч надежда дойде с процеса по ваксинация. Вариант мачовете да се играят пред празни трибуни не стоеше на дневен ред пред UEFA. Ето защо, дванадесетте градове домакини трябваше да представят индивидуални планове, съгласувани с местните правителства за допускане на определен брой фенове по стадионите. 25%, 30% или 50%, някои дори с амбиции за 100% бяха сред заявките на отделните държави. Единствено Билбао и Дъблин не отговориха на изискванията и през април техните мачове бяха разпределени в Севиля и Санкт Петербург. Препятствията пред EURO 2020™ бяха десетки, но ето, че моментът дойде. Макар и с различен облик, при спазване на строги противоепидемични мерки и с години закъснение, 60-тият рожден ден на Европейските финали ще се състои. Броят на поканите е ограничен, но зрелището е гарантирано.

Веселин Василев: Ще направим Европейското по-специално от всеки друг път

Броени часове преди първия съдийски сигнал между Италия и Турция Веселин Василев – директор на Отдел „Спорт“ на NOVA гостува в предаването „Здравей, България“, за да сподели много любопитна информация за футболните срещи, за звездите, за стадионите и цялата еуфория покрай Евро турнира.

„За мен най-голямото послание в момента е това, че зрителите ще се върнат на стадионите. Това е знак, че се връщаме към нормалността. Защото без привърженици на стадионите футболът не е същият. Всеки град подхожда различно спрямо развитието на пандемията в техните области, за да определи какъв брой зрители да бъдат допуснати на стадионите. 25% е минимумът, а по това UEFA реши кои стадиони ще останат. Будапеща има амбиции да приеме 100% от феновете. В крайна сметка завръщането на феновете е голямата новина и това, че изчакахме това първенство да се състои, макар и година по-късно. Отборите на Финландия и Северна Македония ще направят своите дебюти на турнира. Европейските първенства винаги могат да донесат изненади. Дори при последното участие на българския национален отбор в Португалия, шампион стана южната ни съседка Гърция. Големите оръдия на това първенство ще бъдат обичайните заподозрени – Португалия, Германия и Испания. Аз лично се надявам да е дошло времето за първата европейска титла за Англия.“

„27 мача предстои да бъдат излъчени директно в ефира на NOVA и DIEMA. Партньори сме с БНТ. По NOVA ще бъдат излъчени 10 мача и то в доста привлекателния за футбол час 22.00 ч. и от групова фаза и от елиминациите. Останалите 17 мача, които се полагат на нас, са мачовете, които ще се излъчат по DIEMA. Но абсолютно всички ще могат да бъдат видени по DIEMA SPORT 2, a по-късно и по DIEMA SPORT 3 във висока резолюция. В нашия сайт gong.bg ще бъде стриймван всеки един мач от първенството, независимо от това дали се излъчва в каналите на Нова Броудкастинг Груп или Българската национална телевизия.“