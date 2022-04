И този понеделник ефирът на NOVA се превърна в истински музикален празник с новите десет имитации на звездните участници в „Като две капки вода“. За осма поредна седмица публиката пя и танцува в най-доброто шоу за преобразявания, а конкуренцията между участниците остана ожесточена. Специален гост в журито бе певицата Мария Илиева, която даде своите оценки за изпълненията тази вечер, заедно с Хилда Казасян, Юлиан Вергов и Димитър Ковачев – Фънки. „С голямо щастие сядам в журито. Много благодаря за поканата“, каза Мария Илиева, която бе финалист в седмия сезон на предаването.

Пред погледа на DARA, Анелия изпълни хита й от миналата година „Thunder“, което донесе и първата победа на певицата. „Много съм развълнувана. Този костюм ти стои по-добре, отколкото на мен. Това е най-добрата моя имитация в предаването“, обърна се към Анелия DARA, която бе част от осмия сезон на „Като две капки вода“.

Вечерта започна с двукратния победител Дарин Ангелов, който за пореден път удиви всички с различен образ – този на камерунския певец Wes. Мариана Попова се появи под прожектори с нетипичния за нея музикален стил на звездата Тейлър Суифт и хитовото парче „Shake It Off“. Друга голяма световна легенда се появи на сцената, а в обувките й бе малката Крисия. Тя впечатли с вокалните си възможности като великата Уитни Хюстън. “Това беше една много добра имитация. Аз много се притеснявах как ще се справиш, но ти успя“, каза Хилда за изпълнението.

Моню Монев изненада всички в образа на най-легендарния кино актьор – Чарли Чаплин. Превъплъщението му впечатли всички, а актьорският му талант бе високо оценен. „За мен това, което направи Мони беше невероятно“, сподели Фънки. Водачът във временното класиране – Краси Радков, вдигна публиката в студиото на крака с ритмите на емблематичните Modern Talking. Партньор в постановката му беше неговият колега Мариан Бачев.

Бутонът на късмета отреди на Руслан Мъйнов да влезе в образа народната певица Янка Рупкина, а тя се изправи на крака в публиката и така наблюдаваше представянето на актьора. След изпълнението на „Калиманку Денку“ цялата зала аплодира бурно Руслан. „Аз съм много развълнувана, настръхвам от българската народна музика винаги. Руси, ти пя със женски глас, беше страхотен!“ – сподели Мария Илиева.

Този път Бутонът на късмета бе зареден единствено с български дуети, за да превърне следващия понеделник в „Нощта на дуетите“. Мариана Попова ще изпее песен на Анелия и Миро, Моню Монев ще имитира Росица Кирилова и Братя Аргирови, Крисия ще влезе в ролята на Мариана Попова и Орлин Горанов, Дарин Ангелов ще обуе обувките на група „Трик“, Алисия ще влезе под кожата на „Авеню“ и Надя от Deep Zone Project, Есил Дюран ще излезе на сцената с песен на Азис и Глория, прожекторите ще осветят Краси Радков в образите на Нели Петкова и Слави Трифонов, Александър Сано ще трябва да представи изпълнение на ДесиСлава и Азис, Руслан Мъйнов ще усети как се пее с гласовете на Софи Маринова и Устата, а Анелия ще блесне като Силвия Кацарова и Васил Найденов.

Тази вечер бе обявено и началото на „Изненадата!“ , за която всеки добър имитатор може да се запише за кастинг и да се качи на най-голямата телевизионна сцена в България.

Първи на сцената тази вечер излезе Дарин Ангелов, на който се падна задачата да изпълни парчето „Alane“ като се превъплъти в камерунския изпълнител Wes. Повечето хора са чували песента, която накара целия свят да пее и танцува през 1996 г. В средите на музиката я определят за уникална, тъй като успява за кратко време да създаде добро настроение. „Alane“ означава „любовна песен“ на езика на банту-кана", разкрива в интервю Wes. „Това е един от най-старите банту езици на Африка и винаги ме трогва и съм щастлив да видя, че може да даде много радост и щастие на цялото човечество", допълва камерунецът.

„Доста е усмихнат изпълнителя и мисля, че ще се справя. В песента се пее за любов“, сподели Дарин.

След него сцената щурмува Анелия, на която се падна нелеката задача да се превъплъти в любимката на младите поп-звездата DARA. Поп-фолк певицата изпълнява една от най-излъчваните й песни в радио ефира „Thunder“. В клипа към парчето DARA пресъздава мечтите на обикновено момиче, което прескача между различни реалности и сменя рязко образите си – от фатална супер жена, през пленителна циркова актриса до астронавт, който съзерцава Вселената.

„Най-трудната ми задача досега. Трябва да пееш и да танцуваш непрекъснато. Има трудна хореография, но много ми харесва DARA. Тя е изключително талантлива“ коментира Анелия.

На Моню Монев се падна изключително актьорска задача, в която артистът влиза в образа на един от най-големите комици на всички времена Чарли Чаплин. Моню изиграва актьорския етюд към песента „Nonsense Song“ от класическия филм „Модерни времена“. Малкият скитник на Чаплин е една от най-известните, разпознаваеми и обичани фигури през ХХ век и в този филм за първи път зрителите чуват гласа на комика, след две десетилетия пантомима. Сцената е определяна за една от най-великите, изиграни от Чарли Чаплин. В нея героят му трябва да изпълни песен, чийто думи е записал на маншета на ризата си. Изпуснал го при влизане си търсещ го отчаяно, на малкия човек му се налага да измисли думите към песента на „фалшив“ език.

„Зарадвах се на тази задача, защото тя е предимно актьорска. Изиграва една малка история, но ако го направя с полет на душата, всичко ще се получи. Притеснително е да имитираш най-великият комик на всички времена“, разкри актьорът.

Въпреки че Марияна Попова с огромно желание се преобразяваше в мъжки образи, този път „Бутонът на късмета“ и отреди да влезе в обувките на американската поп певица Тейлър Суифт. От кънтри певица, изпълнителката се насочва към поп сферата и вече има 255 спечелени награди, сред които 11 награди „Grammy“ и голяма популярност в цял свят. Мариана изпълнява един от най-големите хитове на Суифт „Shake It Off“, който застава начело няколко седмици в класацията на САЩ.

„Нямаме допирни точки с това момиче и ще ми е трудно да пресъздам грацията и леката й префърцуненост. Момичето е много весело и сладко. В клипа през цялото време се иронизира, но предпочитам да пресъздавам мъжки образи“, категорична бе тя.

Краси Радков щурмува сцената превъплъщавайки се в изключително популярната поп група Modern Talking, създадена в Хамбург от дуото Дитер Болен и Томас Андерс през 1983 г. Стилът им е на т.нар. eurodisco, характерно с приятните си и леснозапомнящи се мелодии и лирически текстове, което им носи невероятен успех в целия свят. Актьорът изпълнява песента „No Face, No Name, No Number“ – в стил латино, което за първи път се случва в историята на дуета.

„Излизам на сцената и пускам чар, и каквото стане. Избрах си на „Бутона на късмета“ Дитер Болен, а за другия от дуета ще ми помогне Мариан Бачев. Сега съм на първо място, без да мога да пея и без победа“, споделя комикът.

Актьорът Руслан Мъйнов изпълнява странджанската народна песен „Калиманку Денку“, която носи световна слава на голямата българска певица Янка Рупкина. Превърнала се в звезда от световна величина, тя е записала стотици фолклорни песни, но тази впечатлява особено много швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си в поредицата албуми на „Мистерията на българските гласове“. Известна с изключителен глас и работата си с вокално трио „Българка“ изпълнителката представя българското народно пеене по целия свят.

„Аз трябва да направя всичко възможно да направя изпълнение близко до оригиналния изпълнител. Ще се опитам да предам светлината, която има при Янка. Това е песен, което носи кода на българщината. Щастлив съм, че ми се падна тази задача и едновременно с това съм уплашен“, разкрива актьорът.

Сцената щурмува Александър Сано, който влиза в първия си двоен образ и изпя известния шлагер на Стефка Берова и Йордан Марчинков – „Поморие“. Дуетът е един от най-известните в българската поп музика през 70-те, а песента им „Семеен спомен за Поморие“ печели втора награда в конкурса „Песни за морето, Бургас и неговите трудови хора“. Текстът е на Недялко Йорданов, музиката на Атанас Косев, а песента се превръща в химн на любовта на много поколения българи.

„Ще направя песента с много любов. Като отявлен шизофреник ми харесват и двата образа, и ще ги изпълня и двамата“, сподели Сано.

Бутонът на късмета отреди на Есил Дюран да изпълни парчето „Тер'о-рер'о“ на Братя Мангасарян. Триото, съставено от професионалните актьори Силвестър Силвестров, Владислав Петров и Александър Сано, пеят в измислен от тях самите стил - манга хип-хоп, който е смес от хип-хоп, пънк, етно елементи и задължително шеговити иронични текстове. Клипът към парчето „Тер'о-рер'о“ е провокативно и в земеделски стил, напомнящ ТКЗС от ранен социализъм.

„За основен образ си избирам Сано, но хип хопа не е моята сила. Сано се взима на сериозно в цялата игра. Трябва да съм пич от народа и да хвана езика. Тер'о-рер'о е това, което вие мъжете никога не успявате да изкажете“, сподели Есил.

Емблематичната песен „I Wanna Dance With Somebody“ на легендата и абсолютна кралица на поп сцената Whitney Houston бе предизвикателството пред Крисия. Гласът на Уитни Хюстън е без еквивалент в музикалната история и покорява света със забележителната си сила и дълбочина. Цитирана е като най-награждаваната жена изпълнител на всички време според Световните рекорди Гинес и е сред най-продаваните музикални изпълнители на всички време с над 200 милиона продадени записи в целия свят. Тя остава в сърцата на меломаните с множеството си хитове и с песента „I Wanna Dance With Somebody“, която в началото смятат, че не отговаря на гласа на Хюстън, тъй като звучи твърде кънтри и уестърн. Излязла през 1987 г. парчето се превръща голям хит, който се продава в 4 милиона копия в цял свят, а Уитни е отличена с Grammy за най-добро вокално изпълнение през следващата година.

„Усмивката, която Уитни има, ще допринесе за тембъра и бляскавия й глас. Образът ми е много на сърце и ще дам всичко от себе си. Това е песента, която ме описва в момента. Бих искала да танцувам с някого“, сподели Крисия.

Алисия се изправи пред поредното сериозно предизвикателство с популярното парче „Горе на черешата“ на колегата си Руслан Мъйнов. Песента е създадена за забавления и актьорът, известен от множество телевизионни предавания като „Хъшове“, „Шоуто на Слави“ и „Господари на ефира“ редовно я изпълнява в заведения и панаири,

„Ще трябва да наблегна на спецификата на гласа на Руслан, за да се превърна в Руслан. В тази песен не се спира за секунда и създава голямо настроение. Ще подходя сериозно и се надявам да ми се получи. Нямам право на грешки, дори Майкъл Джексън ми беше по-лесен от образа на Руслан“ коментира Алисия.

Фотография: NOVA / Красена Ангелова

