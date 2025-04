Изложба "Приказна фантазия", която ще се проведе в Галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5 на 23 април 2025 г. от 18:30 ч. Изложбата ще представи най-любимите и най-новите творби на Надежда Стоянова (Nadia Clubb), утвърден художник с международна кариера. Тя се завръща в София след години на работа и живот в Лондон. Експозицията ще бъде отворена за посещения от 23 април до 3 май 2025 г. Входът е свободен.

„След години работа в Лондон, съм развълнувана да се завърна в гр. София и да представя творбите си. Надявам се да зарадвам публиката в родния град, така както зарадвах публиката в Английската столица“, споделя Надежда Стоянова.

"Приказна фантазия" ще представи живописни платна - интерпретации на герои от театралната приказка Комедия Дел Арте, флорални и други цветни композиции, абстрактни реплики на Джаксън Полок, както и един триптих от много серийни морско-небесни хоризонти. Нейните картини се отличават с абстрактни и експресивни елементи, които пресъздават динамиката и красотата на колоризма като цяло.

Надежда Стоянова е родена на 26 Декември 1973 г. Завършва бакалавър по сценография в гр. София и магистратура в Central Saint Martins College of Art & Design в Лондон. Нейната работа обхваща различни дисциплини, включително живопис, сценография, интериорен и екстериорен дизайн, музикален клуб - перформънс дизайн, както и дизайн за презентации за London Fashion Week. В Лондон авторката работи по редица театрални проекти, включително мюзикълите „The Hunting of the Snark“ и „Canterbury Tales“. Представя творчеството си на световната сцена на Millennium Dome в дните отредени на Българската Култура под Купола на Хилядолетието. Инициира галерия за млади таланти и участва в инициативи за арт галерията в българското посолство във Великобритания. Организирала е и е представила творчеството си на изложби в различни лондонски галерии. Рисува и рамкира в Bishopsgate Art & Framing- London.

Надежда Стоянова експериментира с всякакви материали, а техниката й също е експериментална. Тя я открива спрямо поръчките, които получава или просто картина, която тя си представя, че иска да гледа. Рисува с акрил, масло, вулканични акрилни пасти, контурни и стъклописни бои. Изпробвала е всички видове фирнизи и краклинг (напукващи се) акрилни бои, също обемни и текстурни пасти, секативи за ускорение на изсъхването на маслените бои. Има и няколко пана, опитвайки се да постигне ефекта на вода, докосната от вятъра с двукомпонентна кристална смола.

За повече информация може да следите социалните канали на Галерията и на: www.vivacomoborishte5.com

