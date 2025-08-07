Докато Денис Кацумото шофира с майка си, двамата са отвлечени и Денис получава критична травма на главата, след като е хвърлен на тротоара.

Междувременно Хигинс е наета от терапевта си да разследва случай на самоубийство на младо момиче. Тя представя случая на Магнум без да му казва, че го е получила, докато е била на терапия. Мотивът й е, че терапевтът й силно смята, че тийнейджърката не е склонна към самоубийство. Докато работи по случая, Магнум успява да помогне на Гордън да открие крадците, които са наранили сина му.

Успешна ли ще е операцията за възстановяване на мозъчен кръвоизлив, на която ще е подложен Денис?

Редактор: Райна Аврамова