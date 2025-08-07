В петък в "Твоят ден" ще видите:

Цените на етикета – вече задължително в лева и в евро. Спазват ли търговците новите изисквания: репортерска проверка на място.

Тръмп и Путин – очаквана среща с високо напрежение. Постигнато ли е предварително споразумение дни преди разговора?

20% „отстъпка“ при бързо плащане на глоба – стимул или уловка? Защо мярката стигна до Конституционния съд и какво раздели институциите?

Редактор: Дарина Методиева