Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
Цените на етикета – вече задължително в лева и в евро. Спазват ли търговците новите изисквания: репортерска проверка на място.
Тръмп и Путин – очаквана среща с високо напрежение. Постигнато ли е предварително споразумение дни преди разговора?
20% „отстъпка“ при бързо плащане на глоба – стимул или уловка? Защо мярката стигна до Конституционния съд и какво раздели институциите?Редактор: Дарина Методиева
