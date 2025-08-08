Турнето на световно известния духовен учител и посланик на мира Гурудев Шри Шри Рави Шанкар, организирано от фондация „Изкуството да живееш“ в България, приключи успешно. Над 10 000 души от цялата страна се докоснаха до неговото вдъхновение и мъдрост.

Участниците преживяха дълбоки медитации в препълнените: зала 1 на НДК, 5-те зали на ФКЦ Варна, открития Античен театър в Пловдив и външната новоизградена зала в Павел баня.

По време на събитията под надслов „Блаженство сред хаоса“, Гурудев обяви кампания "Стани доброволец за по-добра България". Кампанията цели да направи една по-щастлива България с общество без насилие и стрес.

Гурудев Шри Шри Рави Шанкар сподели, че е рождено право на всеки човек да живее в тяло без болести, с ум без объркване, интелект без ограничения, памет без травми и душа без тъга.

Гурудев наблегна на важността на медитацията за постигането на добро ментално здраве, споделяйки, че има научно доказани над 100 ползи от медитацията, както за психичното, така физическото здраве.

Той напомни, че днес светът признава значението на медитацията като 192 държави в ООН подписаха резолюция 21 декември всяка година да се празнува Световния ден на медитацията.

По време на своето посещение в България, Гурудев Шри Шри Рави Шанкар се срещна с високопоставени политици и основната тема на дискусиите бе как да подобрим менталното здраве на хората в България. Това е глобален проблем, пред който е изправен целия свят.

Посланикът на Индия Н. Пр. г-н Арун Кумар Саху, който посети събитието в Павел баня сподели, че посещението на Гурудев Шри Шри Рави Шанкар допринася за връзките между България и Индия.

Кметът на София, г-н Васил Терзиев беше почетен гост на събитието "Блаженство сред хаоса" в София, където бе обявено началото на кампанията "Стани доброволец за по-добра България".

Гурудев вдъхнови хиляди хора в България да поемат лична отговорност за своето щастие и да се включат в движението за повишаване на „индекса на щастие“ на страната – с визия България да стане сред най-щастливите държави в света.

