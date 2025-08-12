В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Ивайло Живков от София.

Играта си, Ивайло започна с кутия номер 8. Банкерът му даде възможност за смяна с първата оферта, но той реши, че ще остане с кутия 8, а след това отказа и следващите оферти от 2500 лв., 3500 лв. и 4500 лв. В неразкритите кутии все още имаше една сума, която го караше да продължи – 50 000 лв. За това отказа и още една сигурна сума от 2699 лв. Рискът за Иво бе голям, защото в останалите кутии имаше 750 лв., 1500 лв. и 2500 лв. За съжаление в следващата отворена кутия той откри най-голямата сума и това го накара да се довери на интуицията си и да приеме офертата за смяна на кутиите. Той смени номер 8 за номер 18, надявайки се с нея да вземе най-високата останала печалба от 2500 лв. Силната интуиция на Ивайло го отведе до най-добрата възможна развръзка. На финала той откри в новата си кутия 2500 лв. и си тръгна от „Сделка или не“ с печалба и увереност, че е направил точния избор.

Редактор: Боряна Димитрова