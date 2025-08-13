В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Силвия Савова от Варна.

Силвия започна играта с кутия номер 22, но я смени още в началото за номер 19. Отказа следващата оферта от 1000 лв. и отново направи смяна, този път с номер 21. Две останали големи суми я водеха напред. В неотворените кутии имаше 20 000 лв. и 50 000 лв. и тя отказа следващите две оферти от 3000 лв. и 4200 лв. Любопитството я доведе до номер 19, което беше взела по-рано в играта и след това разменила за номер 21, но за съжаление в нея се оказаха 50 000 лв. Останала само с три кутии, Силвия отказа предложената от Банкера сигурна сума от 2000 лв., а възможността в кутия 21 да има добра печалба беше само една – 20 000 лв. Срещу тях седяха едва 0,10 лв. и 5лв. и Силвия трябваше да направи най-важния избор и да отвори една последна кутия. Надеждите й за голяма печалба угаснаха, когато видя в нея най-голямата сума и разбра, че кутия 21 не е бил най – правилния избор за нея. Тя й донесе печалба от 5лв., скромна награда, която да запази като спомен от нейното приключение в „Сделка или не“.

Редактор: Боряна Димитрова