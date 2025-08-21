В епизода на сериала тази вечер събирач на гаранции наема Магнум и Хигинс да проследят жена, която не е платила гаранцията си от 250 000 долара. Когато намират тялото на друг частен детектив, издирвал я по-рано, те се съюзяват с Лия Калео (Шантал Туй), за да работят по случая. Бившата приятелка на Томас, Лия Калео, помага от страна на полицията в Хюстън, но се тревожи за вече опетнената си репутация, когато се подозира, че детективът по наркотиците от полицията Уейн Никс може да е замесен. Магнум научава, че клиентката на поръчителя е бременна и е изнудвана да даде бебето си на детектива по наркотиците и съпругата му Хедър, които имат проблем със създаване на собствени деца.

Междувременно Ти Си и Кацумото се впускат в емоционално издирване на майката на Кейд. Рацследването ги води до откритието, че майката на Кейд, наркоманката, не го е изоставила, а е загинала в пожар, след като е припаднала от употреба на наркотици.

