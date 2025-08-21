За трета поредна година NOVA и Американския университет в България продължават общата си инициатива – стипендия за EMBA програмата на университета за социални предприемачи - NOVA EMBA Scholarship. С цел разширяване на положителния ефект от кампанията, тази година ще бъдат предоставени две стипендии, покриващи 50% от таксата за обучение за Магистър по бизнес администрация по програмата на университета, а кандидатстването продължава до 14 септември. Гостуват победителите в първите две издания на конкурса, за да разкажат как се е променил животът им след получаването на стипендията и да призоват всички желаещи да кандидатстват. В студиото на „Здравей, България“ Боян Недялков и Джейн Керкова, които са носители на първата и втората стипендия, разказват повече за инициативата на NOVA и АУБ, както и за техните проекти.

Боян Недялков разказва, че се занимава с онкология и оглавява дивизия за лъчелечение и нуклеарна медицина. Според него нивото на лечение в България е много добро, но смъртността от онкологични заболявания се покачва. Така разбира, че проблемът е в скрининга.

„Реших да кандидатствам в тази програма с проект за скрининг на онкологични заболявания. Проектът ми бе за мобилни клиники, които всъщност могат да обикалят малките градове и села, и да достигат до места, в които хората нямат достъп до клиники и специалисти. В конкретика проектът е за мобилни клиники, оборудвани с мамограф и ехограф, които са важни за женското здраве. Има огромен интерес от жените и концепцията е да се достигне до тях“, разказва носителят на първата стипендия за проекта си за скрининг на тежки заболявания.

„Доказал съм в проекта си, че е по-изгодно да се плаща за превенцията. Ако се фокусираме върху превенцията, можем да постигнем резултати, които са полезни за всички“, допълва Боян Недялков.

Проектът „Фуудбокс“ на Джейн Керкова, с който тя печели втората стипендия, е в сферата на екологията. Заедно с партньора си Велин Керков, двамата развиват платформа, която се бори с разхищението на храна. Чрез нея те свързват крайните потребители със заведения за хранене. Заведенията всеки ден имат излишък от храна, която трябва да бъде изхвърлена заради изтичащ скоро срок на годност. Вместо да се изхвърля храната, тя се предлага с 40% и повече намаление към крайния потребител.

„Всичко зависи от заведението – от ресторант можеш да получиш готвено меню, от пекарна – наличното на витрината, а в супермаркетите се предлагат пакетирани продукти с наближаващ срок на годност. Става дума за качествена храна с нарушен търговски вид“, дава повече пояснения за проекта си Джейн Керкова.

„Лично аз агитирам колегите си в стартъп средите, тъй като смятам, че програмата е много стойностна и дава познания в сферата на финансите, маркетинга, човешките ресурси и лидерството като цяло. Помага ти да работиш в екип от хора. Лично аз кандидатствах две поредни години и затова агитирам за постоянство“, категорична е Джейн Керкова.

„На мен лично много ми помага в стратегическото мислене. Когато имам цялата картинка за бизнеса, ми е по-лесно да си представя следващ период от време. Преди всичко бе хаотично, но когато по-голямата част от нещата са ти ясни, те се подреждат“, е мнението на Боян Недялков.

Всички желаещи да се включат в подбора за двете стипендии в магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ могат да подадат своите кандидатури до 14 септември 2025 г. на: www.aubg.edu/NOVA-emba-scholarship.

Проектите трябва да бъдат качени на: NOVA EMBA Scholarship - AUBG

