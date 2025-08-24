Какво може да събере най-добрите във футбола с най-добрите в музиката? Какво би накарало Графа, Любо Киров, DARA, Deep Zone Project и Криско да се качат на една сцена с Христо Стоичков, Краси Балъков и Валери Божинов? Отговорите търси Марина Цекова с гостите в студиото на „Събуди се“ – Валери Божинов и музикантите от Deep Zone Project. Музиканти и футболисти си подават ръка за децата и по специално за „слънчевите деца“. Организатори на благотворителните концерти, които ще се проведат на 2 и 3 септември на стадион Юнак в София са Българския футболен съюз, фондацията на Криско „Слънчеви деца“.

„Благодарна съм, че моето дете има възможност да ходи на много места, но има деца, които нямат тази възможност. Поради тази причина Валери Божинов, ние и много изпълнители се опитваме да направим така, че децата с увреждания да се интегрират в обществото. Те заслужават това. Имам сестра с увреждане и лично знам колко е трудно тези деца да се интегрират“, сподели вокалистката на Deep Zone Project Ева-Мария.

„Ще се радваме ако с малки стъпки и обединени успеем да помогнем на тези деца в нужда. Явно нещо не достига в държавния апарат и трябва всички ние хората да се захванем и да помогнем“, допълва DJ Диан Соло.

Според Ева-Мария е много трудно да си представим какво е да си в обувките на тези хора. Важна е подкрепата не само към децата, но и към родителите им. Децата с увреждания имат същото право на прекрасен живот, като останалите.

„Искам да благодаря за поканата на Българския футболен съюз. Известни личности от футболния свят ще бъдат там, ще подкрепят фондация „Слънчеви деца“ и най-важното е да се съберат колкото може повече средства. Няма да пея на стадиона и концертите, а идеята ни с Христо Стоичков, Красимир Балъков и Ивелин Попов е да се срещнем с фенове, да дадем автографи и награди. Музикантите ще пеят, но ние всички ще подкрепим каузата на фондацията и ще се постараем да съберем колкото е възможно повече средства“, разказва футболната звезда Валери Божинов.

„Криско направи една много голяма крачка, организирайки тези концерти. Обикновените хора помагат най-много и ако можем да направим една малка стъпка, нека я направим заедно. Център за подобни деца трябва да има не само в София, но и в по-малките градове. Тези деца трябва да живеят нормално. Трябва да се разбере, че те не са различни, а животът им е малко по-труден“, е мнението на Ева-Мария.

„Когато държавата липсва в някаква степен, то хората трябва да се обединят и да направят нещо. Семенцето е посято и кега трябва само да поливаме“, включва се китаристът на Deep Zone Project Дани Димитров.

„Ние хората сме държавата. Искам да видя подкрепа за спорт, музика, култура… Трябва да има подпомагане от страна на държавата. Мисля, че като баща на две деца трябва да си заявявам ясно мнението“, категоричен е футболистът.

„Трябва да сме обединени като хора и да вярваме, че можем да променим всичко. Каузата събра много хора и всеки един артист, който ще вземе участие в концертите, дори и за секунда не се е поколебал. Ние отменихме ангажименти, защото е важно да подадеш ръка на хора в нужда. Трябва да сме обединени и да вярваме в себе си и само така ще можем да променим всичко. Ние можем да променим държавата си и да я направим едно по-добро място за всички нас“, убедени са музикантите от Deep Zone Project.

Подкрепете благотворителните концерти, организирани от БФС и фондация „Слънчеви деца“ на 2 и 3 септември на стадион „Юнак“ от 17.00 ч. в София. Билетът ще е 20 лв, които отиват директно за каузата „Слънчеви деца“.

Редактор: Райна Аврамова