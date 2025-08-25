„Здравей, България“, Българският футболен съюз и фондация „Слънчеви деца 2024“ организират благотворителна футболна фиеста „Заедно за децата“. Целта на събитието е да се съберат средства за благотворителни каузи. Повече за тях разказват музикантът и продуцент Кристиан Талев - Криско и Пламен Петров, маркетинг директор на БФС.

На 2 и 3 септември на стадион Юнак ще се проведат два благотворителни концерта в помощ на децата. Зрителите ще могат да се срещнат с любими футболни звезди, да сушат музика, да гледат танцови групи и комедианти. За Криско инициативата „Слънчеви деца“ е лична кауза. Целта на събитието е събиране на средства в помощ на интеграцията на деца и младежи със специални потребности в обществото.

„Грандиозната ни цел е да съберем достатъчно средства, за да можем да построим сграда за такъв център, в който децата да бъдат обгрижвани. Това ще е вид дневен център за интеграция, тъй като тези деца най-много се интегрират и развиват чрез спорт, изкуство и контакт с други деца. Също така планираме работа с родителите, защото това е едно звено, върху което липсва фокус, а те имат нужда от информация и помощ“, разказва повече за инициативата Криско. „ В контакт сме с всички сектори, основно с бизнеса, но също така и с хората от Столична община. Имаме предложение от г-жа Бачева за парцел, но в момента сме в контакт и с двама частни инвеститори, които също имат свои предложения. За момента сме на етап преговори. Кампаниите ни набират сериозна скорост – фондацията ни е събрала милион и сто хиляди лева. За първите 6-7 месеца звучат добре, но на фона на желанията ни, ще са ни необходими между 8 и 10 милиона, за да се построи сграда, която да бъде оборудвана.“

„На сцената на стадион Юнак ще излязат едни от най-големите ни футболисти Христо Стоичков, Краси Балъков, Валери Божинов, Евелин Попов и др. Ще раздават автографи, ще се снимат с феновете… Искахме да организираме мащабно събитие и успяхме. Рядко можеш да видиш над 40 изпълнители, събрани на едно място, обединени от една кауза. Събитията и в двата дни ще продължат по 6 часа. Това е крачка напред, защото показваме как музика, спорт и изкуство могат да се съберат на едно място и да помогнат на благотворителна кауза. Билети могат да се закупят от мрежата на Eventim.bg и цената е 20 лв. Част от приходите на билетите от домакинските мачове на България, Испания, Турция и Грузия също ще отидат към фондация „Слънчеви деца“, сподели маркетинг директорът на БФС Пламен Петров.

Събитията започват в 17.00 ч. и завършват в 23.00 ч. и ще се проведат на 2 и 3 септември на стадион Юнак, София. Цялата сума от билетите отива за благотворителната кауза "Заедно за децата".

„Ние сме държавата, затова всички ние искаме да направим нещо хубаво за кампанията. Ние като личности трябва да се променим и да разберем, че ние правим промяната. Това е кауза, която си заслужава и смятаме да продължим и занапред“, е мнението на Пламен Петров.

„Радвам се, че от лична кауза „Слънчеви деца“ се превръща в обществена такава. Началото е да почнем да говорим за тези деца. Това става нещо нормално и започваме да ги приемаме в обществото. Важното е малките деца да свикват със слънчевите деца и да знаят, че това са едни нормални неща. Хубаво е да се дава пример и особено популярни личности е добре да използват известността си, за да оказват влияние върху конкретно нещо, свързано с обществения живот. Щастлив съм, че можем да направим нещо, от което вече виждам резултати“, признава музикантът., който изказва своята дълбока благодарност на всички изпълнители, футболни легенди, актьори и артисти.

Подкрепете футболната фиеста и благотворителните концерти, организирани от БФС и фондация „Слънчеви деца“ на 2 и 3 септември на стадион „Юнак“ от 17.00 ч. в София. Билетът ще е 20 лв, а сумата отива директно за каузата „Слънчеви деца“.

Редактор: Райна Аврамова