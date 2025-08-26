В епизода на сериала тази вечер Хигинс изпада в сложна ситуация, след като 12-годишната Ела (Хала Финли) моли да ѝ помогне да разкрие тройно убийство, включващо и майка ѝ. Въпреки че баща ѝ Коул възразява срещу всичко това, тя кара приятел да се представя за него.

Междувременно Магнум се съюзява с Боб (Макс Гейл), безнадеждно болен ветеран, за да участва като доброволец в програмата „Никой ветеран не умира сам“. Чрез пържола с бърбън, той ще се опита да го събере отново с отчуждения му брат Деди, който някога е избягвал военната служба и е наел Томас, за да го събере отново с отчужденото му семейство.

Редактор: Райна Аврамова