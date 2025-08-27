В епизода на сериала тази вечер Магнум прави и невъзможното, за да разкрие истината около престъпление, в което може би участва скъпият му покоен приятел Нудзо (Доменик Ломбардоци). Епизодът е със специалното участие на Джей Хернандес, който прави своя режисьорски си дебют. Тялото на Брус Флетчър е открито в плитък горски гроб, а покойният съотборник на Магнум, Себастиан Нузо, е заподозрян. Магнум и Хигинс откриват, че са били партньори в подводна спасителна операция и случайно са открили потънал контейнер, пълен с мъртви имигранти. Разкриването на мрежата за трафик на хора изчиства името на Нузо.

Междувременно Магнум печели допълнителната благодарност на оцелелия, в крайна сметка помирен брат Дани Брадок, като организира пълна военна поменна служба за колегата си ветеран Боб.

Гледайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му тази сряда вечер от 22.30 ч. по NOVА.

Редактор: Райна Аврамова