В епизода на сериала тази вечер Магнум и Хигинс поемат опасна мисия в изправителен център с високо ниво на сигурност. Гордън Кацумото е отвлечен от бандити, само за да му покажат, че държат бившата му съпруга Бет, изнудвайки Гордън да посети и убие бившата му партньорка Уилан, която е в затвор с максимална сигурност за убийство. Магнум и Хигинс тайно помагат на Гордън да освободи Уилан от затвора и откриват, че изнудвачът е Рей Насано. Той е поръчал смъртта на сестрата на Гордън, Ким, чрез фалшив инцидент. Чрез ветерани приятели те се опитват да помогнат за спасяването на Бет и залавянето на Рей, но Гордън е отстранен от полицейското управление на Хюстън.

Междувременно Сузи ражда момиченце. Хигинс и Магнум най-накрая се осмеляват да признаят чувствата си, запечатани с целувка.

