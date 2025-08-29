На официална пресконференция бяха обявени носителите на наградите от 33-то издание на международния филмов фестивал “Любовта е лудост”, който се провежда в град Варна с подкрепата на Министерството на културата, Фонд “Култура” на Община Варна и НФЦ.

Журито в състав Леван Когуашвили от Грузия, Радослав Пивоварски от Полша и Николай Богомилов от България връчи следните награди:



Голямата награда “Златна Афродита” за най-добър филм отива при филма “Любовницата на Кандински” на режисьора Маркус О. Розенмюлер.



Призът за най-добра мъжка роля отива при Жерар Дормон за “За танго са нужни двама” с режисьор Жан-Пиер Америс.

Наградата за най-добра женска роля е за Малена Алтерио – за ролята й във филма “По време на терапия” с режисьор Херардо Ереро.

Специалната награда на журито е за българския игрален филм “Диви ягоди”, който е режисьорски дебют в игралното кино на Татяна Пандурска.

Наградата на Съюза на българските филмови дейци е за филма "Това, което искахме да сме" - с режисьор Алехандро Агрести. Лентата е копродуция на Алжентина и Франция.

