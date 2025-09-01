-
Една очаквано добра комбинация: Краси Балъков и Боро Първи – „Заедно за децата“
„Заедно за децата“ – футбол и музика обединени в името на благотворителна кауза
Благотворителната инициатива „Заедно за децата“ събира известни футболисти и музиканти
Старт на 33-тото издание на кинофестивала „Любовта е лудост“
NOVA и АУБ продължават инициатива си за търсене на социални предприемачи
В Бургас се откри изложба на съвременно американско изкуство “American Art”
След дълга пауза Михаела Филева се завърна на сцената на празници на изкуствата „Аполония“ и тази вечер в Созопол изпълни впечатляващи нови парчета
Попдивата е част от наситената програма на 41-вото издание на знаковия фестивал, който тази вечер отбелязва пета нощ на открито за ценителите. Ето какво каза Михаела минути преди да излезе пред публиката в амфитеатъра.
„Аз страшно много обичам този фестивал. Последно бях тук с бандата ми преди 11 години, на тридесетото издание. Сега, идвайки отново на техническата репетиция преди началото на концерта, си говорихме с момчетата от бандата, за всички неща, които си спомняме, за преживяванията и за хубавите емоции. Нямаме търпение да ги повторим отново и да зарадваме публиката в Созопол с един специален концерт за „Аполония“.
NOVA е медиен партньор на фестивала.
