-
Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер
-
„Твоят ден“ празнува 4 години в ефир
-
Решаващ вот преди полуфиналите в „Диви и красиви“
-
Силни емоции в "Сделка или не"
-
Каръкови се изправят срещу Петеви в "Семейни войни"
-
В „На кафе“ с Георги Николов – Жорони, Девина и Албена Михова
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда Любо Киров за грешките и добрите примери в живота.
Забранени истории с Джуджи – „Картините, които сееха пожари в Англия“.
Специална среща с група Антибиотика.
За майчинството ще си говорим с Европейската и Световна шампионка по самбо и джудо Мария Оряшкова.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни