В сряда в "Твоят ден" ще видите:

Заради водната криза министър-председателят Желязков свика спешно национален борд по водите - докога хората ще живеят без вода? - гост в студиото Атанас Костадинов, зам.-министър на околната среда и водите.

На живо от Народното събрание - дебатите по петия вот на недоверие на правителството на тема правосъдие и вътрешна сигурност - преки включвания и политически коментари от студиото.

Голям успех за България - официално Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 догодина.

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова