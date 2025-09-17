В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Мария Младенова от София.

Мария излезе с кутия номер 18. След като отказа първата оферта от 2700 лв., тя размени кутия 18 за кутия 13. Следващите две предложения на Банкера бяха изкушаващи. Той предложи на Мария 4000 лв. и 4500 лв., но в неотворените кутии все още имаше големи суми за които да играе и отказа офертите. Не прие и 3000 лв., а след това провери своя късмет в кутия номер 18. Там се оказаха 10 000 лв., които тя беше разменила за кутия с по-малка сума, защото в последните три неотворени кутии, Мария имаше 0,01 лв., 1000 лв. и 5000 лв. Банкерът й предложи сигурна печалба от 1500 лв., но тя отказа и тях, а след това отвори и кутията с най-голямата сума – 5000 лв. С 0,01 лв. и 1000 лв. на финала, Мария се надяваше да не си тръгне със стотинка, но тя се оказа точно във фаталната кутия 13. Тя не успя да отмъкне парите на Банкера, а той е готов за следващия претендент за голямата печалба.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова